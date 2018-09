Cozze contaminate | ritiri in Italia e Austria

Cozze contaminate da Escherichia Coli - l'allerta del Rasff : Secondo il sistema di allerta europeo per la sicurezza alimentare Rasff le Cozze vive refrigerate che esistono in commercio sono oggetto dell'attacco di un batterio altamente pericoloso per l'uomo noto come "Escherichia Coli", ed i limiti della sua divulgazione sono già stati superati: si parla di valori che vanno fino a 1300 MPN / 100 g. Una situazione che ha messo in allarme alimentare l'Italia come il resto dell'Europa, nel prolifico ambito ...

“Contaminate!”. Allarme rosso - oltre i limiti. Cozze vive refrigerate - cosa si rischia. Escherichia coli - i sintomi da non sottovalutare : cosa è l’Escherichia coli? Abbreviato di solito all’interno degli analisi o nei testi specialistici come E.coli. E’ un batterio gram-negativo. Sono almeno 171 i sierotipi. Ne esistono tantissime del tutto innocue e che vivono nel nostro intestino. Questi batteri infatti sono molto importanti per gli animali a sangue caldo, perché permettono di digerire bene il cibo. L’Escherichia coli è un nemico da non sottovalutare! Esso può contaminare ...