Costantino della Gherardesca ' Non fidatevi | in tv quelli che sembrano buoni sono i veri

Costantino Vitagliano parla della madre : “Vorrei che potesse guarire” : Costantino Vitagliano: “Vorrei che mia madre potesse guarire” Costantino Vitagliano, diventato famoso per aver partecipato a Uomini e donne nelle vesti di tronista, ha risposto a cinque domande, intervistato per Uomini e donne magazine. Gli è stato chiesto se ha un sogno personale non ancora realizzato e lui ha risposto parlando della madre. L’ex tronista, […] L'articolo Costantino Vitagliano parla della madre: ...

Fedez umiliato da un commento di Costantino della Gherardesca : “la Ferragni non ha goduto nel concepimento di Leone” - la replica del rapper : Chiara Ferragni e l’attacco di Costantino Della Gerardesca, la fashion blogger ed il fidanzato Fedez umiliati da una battuta del presentatore: la replica del rapper Non c’è pace per la coppia più popolare d’Italia. Dopo l’addio al nubilato di Chiara Ferragni e l’articolo dedicato alle sue amiche ‘rotonde’ del Corriere Della Sera (leggi qui), arriva un altro attacco per l’influencer ed il ...

CHIARA FERRAGNI CONTRO CORRIERE DELLA SERA : “AMICHE ROTONDE A IBIZA”/ E Costantino della Gherardesca la punge : CHIARA FERRAGNI CONTRO il CORRIERE della SERA che fa un altro scivolone pubblicando una gallery con la fashion blogger e le sue amiche in quel di Ibiza.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:01:00 GMT)

Costantino della Gherardesca : "Chiara Ferragni? Non credo abbia sofferto durante il parto né goduto durante il concepimento" : Da tempo non corrono buoni rapporti tra Fedez e il conduttore di Pechino Express, Costantino della Gherardesca. Quest'ultimo ha pubblicato un tweet al vetriolo proprio contro la futura moglie del rapper, lasciandosi andare ad un commento poco elegante: "Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento". Il messaggio, travolto dalle polemiche, è stato ...

Fedez risponde a Costantino della Gherardesca : «Trovati un hobby adatto alla tua età» : Mentre Chiara Ferragni è a Ibizia per il suo addio al nubilato con le amiche, risponde al "Body shaming" che sta subendo lanciando un hashtag #BodyShamingIsForLosers, Fedez di...

Battibecco social tra Fedez e Costantino della Gherardesca per Chiara Ferragni : “Trovati un hobby” : Il Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca ha infuocato una domenica qualunque di agosto, nella quale Chiara Ferragni ha trascorso del tempo con le sue amiche per l'addio al nubilato in quel di Ibiza, ampiamente criticato e rilanciato con l'hashtag #BodyShamingIsForLovers. Costantino Della Gherardesca si è quindi lasciato andare a un tweet non troppo elegante e indirizzato alla futura signora Lucia, nel quale ha esposto ...

Fedez - furiosa replica ad una battuta di Costantino della Gherardesca : 'Trovati un hobbie' : Mentre Chiara Ferragni è a Ibiza per festeggiare il suo addio al nubilato con le amiche, Costantino Della Gherardesca pubblica un post di pessimo gusto su twitter inerente la fidanzata del rapper milanese. Immediata la risposta al vetriolo di Fedez promesso sposo Della Ferragni, che convolerà a nozze con Chiara in quel di Noto, in Sicilia il 1 settembre prossimo. Fedez, alludendo a Costantino, si è chiesto perché il conduttore di Pechino Express ...

Costantino della Gherardesca : “Chiara Ferragni? Non credo abbia sofferto durante il parto né goduto durante il concepimento”. Il botta e risposta con Fedez : Una domenica movimentata in casa Fedez-Ferragni, con la fashion blogger che da Ibiza, per il suo addio al nubilato, ha lanciato l’hashtag #BodyShamingIsForLosers rispondendo a un titolo del Corriere.it che parlava delle sue amiche come “rotonde”. Sempre su Twitter si è scatenato un botta e risposta tra il rapper e Costantino Della Gherardesca, motivo di discussione proprio la ragazza di Cremona. Il conduttore di Pechino Express ...

Fedez e Costantino della Gherardesca : botta e risposta su Twitter : Su Twitter, si consumano tante catfight tra vip, tra vip e fan, tra vip e giornalisti, tra giornalisti e fan, insomma, tra tutti.L'ultima degna di nota, in ordine di tempo, ha riguardato il rapper Fedez e Costantino Della Gherardesca, conduttore di Pechino Express e dell'ultima edizione di The Voice, programmi entrambi andati in onda su Rai 2.prosegui la letturaFedez e Costantino Della Gherardesca: botta e risposta su Twitter pubblicato ...

Fedez furioso con Costantino della Gherardesca : tweet offensivo - poi rimosso - contro Chiara Ferragni : ... che attraverso le Stories su Instagram è intervenuta al riguardo con questo post: 'Trovo veramente assurdo che giornalisti possano scrivere cose del genere In un mondo in cui ci battiamo per far ...

Costantino della Gherardesca affonda sulla Ferragni : Fedez replica dura : Costantino della Gherardesca affonda su Chiara Ferragni: “…non credo abbia goduto durante il concepimento”. Fedez non ci sta e risponde duramente al conduttore Giornata impegnativa per Chiara Ferragni, almeno mediaticamente parlando. Dopo la polemica feroce ingaggiata con il Corriere della Sera (il quotidiano ha pubblicato un articolo di dubbio gusto sull’addio al celibato dell’influencer), arrivano ...

Fedez risponde a Costantino della Gherardesca : «Trovati un hobby adatto alla tua età» : Mentre Chiara Ferragni è a Ibizia per il suo addio al nubilato con le amiche, risponde al "Body shaming" che sta subendo lanciando un hashtag #BodyShamingIsForLosers, Fedez di...