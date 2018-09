Così mi sono liberata da un' ossessione con la scrittura

Roma - Di Francesco : 'Sono amareggiato - siamo stati poco cattivi. A Madrid non possiamo giocare Così' : Dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma non riesce a sbloccarsi. All'Olimpico i giallorossi crollano nel secondo tempo contro il Chievo e sprecano il doppio vantaggio maturato durante i buoni primi ...

Ferrari - Sebastian Vettel mai Così a terra : 'Sono il peggior nemico di me stesso' : 'Un amico, il miglior compagno mai avuto'. Sebastian Vettel tenta di chiudere così la polemica con Kimi Raikkonen , in una delle settimane più complicate nella storia recente della Ferrari . Prima la ...

Scanzi : “Il commissario Ue Moscovici dice che in Europa ci sono tanti piccoli Mussolini? Così rafforza i populisti” : “Le parole di Moscovici? Credo che lui e la commissione Ue Così rischino paradossalmente di aiutare coloro che vogliono attaccare”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le frasi pronunciate dal commissario Ue agli Affari Economici, Pierre Moscovici, durante una conferenza stampa a Parigi (“L’Italia è un problema nella zona euro; in Europa oggi non c’è Hitler, ma ci sono tanti ...

Il poliziotto : "Combattiamo gruppi di pusher organizzati Sono Così spavaldi che ci hanno schedato" : ' Sono un poliziotto di lungo corso ma a differenza di altri colleghi ho avuto la fortuna di essere nato qui, in Barriera di Milano . Questo quartiere posso dire di conoscerlo bene. E soprattutto ho ...

“Non si fa Così!”. Bianca Guaccero a Detto Fatto - e sono lacrime in diretta tv : Detto Fatto con Bianca Guaccero, buona la prima. Anzi, buonissima a giudicare dai commenti del pubblico social. Nonostante la concorrenza dell’ex padrona di casa della trasmissione di Raiuno, cioè Caterina Balivo che debuttava alla stessa ora sul secondo canale con il suo nuovo Vieni con me, la Guaccero se l’è cavata alla grande nella prima puntata del programma pomeridiano che quest’anno ha Fatto tanti cambiamenti. A ...

È proprio Così? Dopo la Diciotti ci sono stati 'zero sbarchi' dalla Libia? : Questa politica starebbe costringendo gli scafisti a impiegare più risorse per ogni singola barca, riducendone così il numero complessivo. Share the Facts 2018-09-11 05:19:04 UTC AGI 2 1 5 AGI ...

"Barrio Milano" - Così le baby gang latino americane si sono prese la città : Barrio 18, Ms13, Latin King, Trinitarios. sono i nomi delle gang latino-americane che negli ultimi anni, senza quasi che i cittadini se ne accorgessero, hanno scatenato una guerra tra bande a Milano. Una vera e propria spirale di violenza, raccontata nella docu-serie "Barrio Milano - Ascesa e crollo delle gang latino americane", in onda per due settimane domenica 9 settembre e domenica 16 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky TG24, e ...

[L'analisi] La politica vaticana contromano : Così i diplomatici sono diventati avvocati per i poveri : Nelle parole e gesti del cardinale Pietro Parolin segretario di Stato, si riassume il senso e il buon senso della politica vaticana oggi. Un argomento che interessa in maniera singolare e varia quanti ...

Stupro della 21enne a Parma. “Sono uno regolare” - Così il noto commerciante ha adescato la vittima : “Uno come me in galera?”, è stata l’esclamazione di fronte a cronisti e telecamere di Federico Pesci, noto commerciante di Parma, arrestato con l’accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate per aver picchiato, stuprato e seviziato per almeno 5 ore una ragazza di 21 anni la notte del 18 luglio. L’imprenditore d’abbigliamento – parmigiano di 46 anni – ha adescato la donna su Facebook per poi ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ Foto - abiti nuziali Dior e Versace per la coppia : "sono Così emozionata" : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, mamma Marina Di Guardo parla dell'amore per la figlia e del piccolo Leone: Quello scricciolo mi ha fatto innamorare!”, le diCHIARAzioni.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:40:00 GMT)

Le tastiere meccaniche sono davvero Così utili per il gaming? - articolo : Quando si parla di periferiche per il PC gaming, le statistiche e le specifiche tecniche veicolano le vendite. I monitor da gaming sono diventati popolari quando hanno iniziato ad offrire bassa latenza e refresh-rate maggiori, mentre i mouse da gioco hanno cominciato a mettere sul piatto sensibilità altissime e una precisione nel tracking migliorata. Questo trend, però, non sembra potersi applicare ad una periferica in particolare: le tastiere ...

Migranti - anche nave Aquarius si ferma : Così le ong sono sparite dal Mediterraneo : anche la Aquarius ha lasciato la zona di Ricerca e soccorso. Il 26 agosto la nave operata da SOS Mediterranée e Medici senza Frontiere è rientrata a Marsiglia, dopo una situazione di stallo durata più una settimana al largo delle coste della Tunisia e con a bordo cinque tunisini salvati. Ora a soccorrere le imbarcazioni con cui i Migranti affrontano la traversata del Mediterraneo centrale non è rimasta nessuna ong. L’ultimo viaggio di ...

Juventus - una rosa mai cosi profonda : "Sono tutti titolari" : In queste prime due apparizioni in campionato sono emerse prepotentemente la qualità e l'abbondanza di soluzioni a disposizione di Allegri, che dovrà essere bravo a evitare malcontenti Serie A, ...

Alessia Prete - grave lutto : “Sono distrutta - non doveva andar Così” : Alessia Prete, grave lutto: “Mi tremano le mani… Sono distrutta, non doveva andar così”. Il lungo messaggio di addio della fidanzata di Matteo Gentili Risveglio da incubo per Alessia Prete. La fidanzata di Matteo Gentili ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram, a cui ha affidato un lungo e doloroso messaggio, il grave lutto […] L'articolo Alessia Prete, grave lutto: “Sono distrutta, non doveva andar ...