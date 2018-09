Cosa comprare al posto dei nuovi iPhone Xs e Xr : I consigli di Xiaomi che prende in giro Apple : Xiaomi prende in giro Apple e tira fuori 3 bundle con smartphone, notebook ed accessori da comprare al posto di iPhone Xs e Xr … ed hanno anche lo stesso nome Cosa comprare al posto dei nuovi iPhone Xs e Xr: I consigli di Xiaomi I nuovi iPhone sono realtà, Xs, Xs Max e Xr […]

Fragole - compra una confezione al supermercato e trova dentro alla frutta degli aghi : Cosa non comprare : Una denuncia piovuta su Facebook che ha fatto il giro del mondo. Già, perché in un supermercato australiano , la signora Joshua Gane , ha comprato delle Fragole con una 'sorpresina': diversi , e pericolosissimi, aghi sottili inseriti all'interno dei frutti . ...