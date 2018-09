Corruzione per le case popolari a Roma | il dipendente del Comune al telefono | ' C' avemo in

Corruzione a Roma per le case popolari : 6 arresti - anche un dipendente del Comune : Corruzione nell'assegnazione delle case popolari a Roma. Sei persone sono finite agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un'indagine della polizia di Stato e della polizia locale,...

Nicola Cosentino - assolto in appello per il processo “carburanti”. Gli avvocati : “Amarezza per condanna per Corruzione” : La Corte d’appello di Napoli ha assolto l’ex sottosegretario all’Economia del Pdl, Nicola Cosentino, i fratelli Giovanni e Antonio, e gli altri imputati del processo cosiddetto “Carburanti”, relativo a fatti concernenti l’azienda di famiglia dei Cosentino, l’Aversana Petroli. Le accuse erano a vario titolo di estorsione e illecita concorrenza con l’aggravante mafiosa. In primo grado l’ex politico di Casal di Principe era stato ...

Il piano del M5S per sconfiggere la Corruzione sembra una televendita : Tutti questi organi sono in diretta correlazione con la "politica". E questo aumenta la possibilità ipotetica di spostare il centro corruttivo anche nei meccanismi investigativi e giudiziari. Molti ...

Cassazione - confermata condanna a Cosentino : 4 anni per Corruzione : Così l'avvocato Agostino De Caro, legale insieme a Stefano Montone dell'ex sottosegretario all'Economia, commenta la decisione della Suprema Corte di confermare i quattro anni di carcere disposti in ...

Matteo Salvini - la trappola dei grillini di sinistra per ammanettarlo sul ddl antiCorruzione : ... il M5s vuole andare alla prova di forza sul tema della giustizia: se i grillini ottenessero il via libera al testo così come licenziato in CdM, si tratterebbe della loro prima vittoria politica ...

Cantone : benne il ddl anti-Corruzione ma no al daspo perpetuo : Il nuovo pacchetto anti-corruzione messo a punto dal governo è 'utile' e rappresenta un 'giusto completamento della precedente riforma che in un'ottica di una politica anti-corruzione di lungo periodo ...

Corruzione P.a. - agenti sotto copertura e Daspo "a vita" per reati sopra 2 anni : Il testo contiene una serie di misure, come la possibilità per il corrotto di ottenere sconti di pene nel caso denunci il reato. Una revoca del Daspo dagli appalti potrà essere concessa in caso di riabilitazione, ma solo passati12 anni dall'espiazione della pena

Rinviato a giudizio i Cesaro : Corruzione per far eleggere Armando : Un'intera famiglia a processo. Non una famiglia qualunque. Rinviati a giudizio con l'accusa di corruzione elettorale il senatore di Forza Italia , Luigi Cesaro ed il figlio e consigliere regionale ...

Ddl antiCorruzione approvato in Cdm - Daspo a vita per reati sopra i due anni Ma l'Anm avverte : così è tutto inutile : ROMA - A sera il consiglio dei ministri dà il via libera al disegno di legge «spazzacorrotti», il testo caldeggiato dal M5S e dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Esulta il premier Giuseppe ...