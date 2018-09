Corruzione nell' assegnazione di alloggi popolari a Roma | tra i 6 arrestati anche un

Roma : Corruzione nell'assegnazione degli alloggi popolari - 6 arresti : Tra i fermati due funzionari dell'Ater, azienda per l'edilizia residenziale capitolina, e un funzionario del Comune - Sei arresti per corruzione nelle assegnazioni delle case popolari e dei locali ...

Gli scandali nella Sanità - pm Fusco : «Ecco come si ferma la Corruzione» : Eugenio Fusco, Procuratore aggiunto, guida il dipartimento Frodi e tutela dei consumatori, reati informatici Ora Procuratore aggiunto , guida il dipartimento Frodi e tutela dei consumatori, reati ...

Svizzera sanziona attivamente Corruzione nell'export : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cosa c'è nella bozza del disegno di legge antiCorruzione : Non è punibile chi denuncia in tempo e offre elementi che consentano di blindare la prova del reato e di individuare i responsabili della corruzione. Non è ancora definitivo il testo su cui sta ...

Benfica - accusa di Corruzione nell'ambito del caso 'E-Toupeira' : possibili sanzioni : Una bufera giudiziaria rischia di stravolgere il Benfica. Il club portoghese è infatti finito nel mirino dell'autorità giudiziaria a causa di diversi reati nell'ambito del caso noto come "E-Toupeira". ...

Prescrizione - la riforma non prima di dicembre. Nell’agenda di Bonafede prima l’antiCorruzione e il processo civile : Aveva detto che l’avrebbero ribattezzata “legge Viareggio“, come la tragedia che nel 2009 uccise 32 persone. E per la quale già in appello, il prossimo novembre, alcuni dirigenti ed ex dirigenti delle aziende legate a Ferrovie dello Stato vedranno prescritti molti reati. “Vorrei tanto che quando ci sarà la riforma non portasse il nome di chi l’ha scritta, ma fosse la Viareggio o Viareggio bis, perchè vorrei chi la pronuncerà in ...

Iran : 67 arresti nella campagna anti-Corruzione lanciata da Khamenei : "Il nostro nemico, l'America, ha deciso di mettere sotto pressione il nostro popolo e la nostra economia, ma non ci riuscirà", ha detto Mohseni, citato l'agenzia di stampa Iraniana "Mizan". Le ...

Appalti : Toninelli - governo del M5S non abbasserà guardia su lotta Corruzione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un governo del M5S non abbasserà mai la guardia rispetto alla legalità e alla lotta contro la corruzione negli Appalti”. Ad affermarlo, in un post su Facebook, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel puntualizzare che “certe ricostruzioni pseudo-giornalistiche sono totalmente campate in aria”. “Stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro mandato ...

