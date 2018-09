Corona coinvolto in una rissa | dopo il tafferuglio Fabrizio fa un passo indietro | “non

sportfair

: Fabrizio Corona la rissa con limprenditore è un giallo. «Non sono coinvolto» ma su Instagram spunta un video -… - zazoomnews : Fabrizio Corona la rissa con limprenditore è un giallo. «Non sono coinvolto» ma su Instagram spunta un video -… - OnePinker : Hai rotto i coglioni, ora... mettiti con una zappa in mano e non fare più il pagliaccio ...gente come te rappresent… - pasqual33061372 : Rissa a Milano in ristorante, coinvolto Fabrizio Corona , poi chiede scusa sui social. Ormai irrimediabilmente pers… -

(Di lunedì 17 settembre 2018)in unafuori da un ristorante milanese, l’ex re dei paparazzi si scusa pubblicamente sui socialnon pare voler stare lontano dai guai. L’ex re dei paparazzi, solo qualche giorno fa, è statoin unamentre si trovava in compagnia di un capo ultrà in un ristorante milanese. Ilè scattatoche un imprenditore vinicolo ha offeso Carlos Maria, figlio die Nina Moric, ex moglie dil’alterco, il 44enne si è scusato sui social con un video. “Mi dispiace, non succederà più. – ha ammesso– È difficile spiegare cosa si provaquasi sei anni totali di detenzione, quando si esce e si torna alla vita normale e tutto sembra facile, succede che fai qualche cavolata perché non riesci a controllare quei demoni che hai dentro e che cerchi di ...