Coppa Davis 2018 | Francia e Croazia hanno rispettato il pronostico | ma due semifinali

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis 2018 : data - programma - orari e tv : Nello stesso anno in cui le nazionali di calcio si sono contese la Coppa del Mondo, Francia e Croazia si giocheranno anche la Finale di Coppa Davis. In semiFinale i transalpini infatti hanno superato per 3-2 la Spagna, chiudendo però la contesa già dopo il doppio del sabato, mentre i croati hanno battuto gli Stati Uniti con identico punteggio, ma con il pass per la Finale che è arrivato al termine del quinto set del quinto incontro. La Finale si ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 3-2. Borna Coric porta in paradiso i balcanici : Si spegne sul più bello la rimonta degli Stati Uniti ai danni della Croazia nella seconda semifinale di Coppa Davis: la formazione balcanica arriva ad un set dalla sconfitta, poi esce vincitrice da una tre giorni di sfida estenuante. Oggi Sam Querrey batte Marin Cilic per 6-7 (2) 7-6 (6) 6-3 6-4 in tre ore ed un quarto, poi Borna Coric spinge i croati in finale rimontando e superando Frances Tiafoe per 6-7 (0) 6-1 6-7 (11) 6-1 6-3 dopo quattro ...

Coppa Davis – È di Benneteau il colpo più bello del weekend : tweener al volo - ma non si era ritirato?! [VIDEO] : Il tweener di Benneteau lascia tutti a bocca aperta: il francese tira fuori dal cilindro una vera e propria magia durante il doppio di Francia-Spagna di Coppa Davis Nella giornata di ieri, grazie al successo nel doppio, la Francia ha chiuso la pratica qualificazione, battendo la Spagna e ottenendo l’accesso alla finale di Coppa Davis. Il trionfo nel doppio porta la firma di Mahut, specialista fra le file dei transalpini e Julian ...

Coppa Davis – Coric vince la maratona contro Tiafoe : Croazia in finale al quinto set! : Coric vince l’ultimo singolare di giornata e regala la finale di Coppa Davis alla Croazia: Tiafo e le speranze degli USA si spengono al 5 set Pomeriggio di passione per i tifosi della Croazia impegnata nella semifinale di Coppa Davis contro gli USA. Nella giornata di venerdì, dopo i due successi nel singolare, ogni discorso sembrava ormai chiuso. Il doppio del sabato ha invece riaperto i giochi, grazie al successo degli USA che hanno ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 3-2. Agli iberici gli ultimi due ininfluenti singolari : La prima semifinale di Coppa Davis aveva poco da dire dopo il 3-0 con cui la Francia ieri aveva già eliminato la Spagna, ed oggi si sono disputati gli ultimi due ininfluenti singolari, al meglio dei tre set con tanto di match tie break in caso di terza partita. Nella prima sfida odierna Albert Ramos ha superato Richard Gasquet per 1-6 6-4 [14-12] in un’ora e mezza, mentre Marcel Granollers ha battuto Nicolas Mahut per 6-7 (2) 6-3 [13-11] ...

Coppa Davis – Finale con polemica per la Francia : Bernard Giudicelli ignorato dai giocatori - il motivo è clamoroso : La gioia per la Finale di Coppa Davis ‘offuscata’ da una pungente polemica in casa Francia: Bernard Giudicelli ignorato da giocatori e capitan Noah per l’intero weekend Grande euforia in casa Francia per aver raggiunto nuovamente la Finale di Coppa Davis, questa volta addirittura da campioni in carica. La formazione transalpina ha vinto i due singolari e il doppio contro la Spagna, orfana di Nadal, chiudendo la pratica in ...

Coppa Davis – Francia già in finale - punto della bandiera per la Spagna : Albert Ramos-Vinolas batte Gasquet : Francia già in finale, ma la Spagna ci tiene a tornare a casa con almeno un successo: Albert Ramos-Vinolas spera Richard Gasquet Dopo i due successi nel singolare del venerdì, ai quali si è aggiunta la vittoria nel doppio di ieri, la Francia si è qualificata per la finalissima di Coppa Davis. Quest’oggi, nell’ultima giornata del weekend della competizione per nazionali maschili, si giocano due singolari ininfluenti per il punteggio, di ...

Coppa Davis – Croazia incredula - pareggio USA! Querrey fa il miracolo : sconfitto Cilic in 4 set : Sam Querrey batte Marin Cilic in 4 set e riapre la sfida di Coppa Davis: Croazia e USA stanno sul 2-2, decisivo l’ultimo singolare Dopo i primi due singolari di venerdì, la semifinale fra Croazia e Stati Uniti sembrava ormai decisa. Con la formazione balcanica avanti 2-0 e almeno due chance, fra doppio e primo singolare con la stella Cilic, per raccogliere il punto che avrebbe assicurato l’accesso alla finale. Il Team USA però ha lottato ...

Coppa Davis - la Francia in finale : ANSA, - ROMA, 16 SET - La Francia è la prima finalista della Coppa Davis di tennis 2018. I transalpini infatti hanno battuto 3-0 a Lille la formazione della Spagna. La squadra campione in carica ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-1. Doppio infinito vinto da Mike Bryan e Ryan Harrison : Gli Stati Uniti sono ancora vivi: questo il verdetto al termine della seconda giornata della semifinale di Coppa Davis contro la Croazia. I nordamericani Mike BRyan e Ryan Harrison vincono un Doppio infinito, durato quattro ore e quarantacinque minuti, contro Ivan Dodig e Mate Pavic con il punteggio di 7-5 7-6 (6) 1-6 6-7 (5) 7-6 (5), e si portano sull’1-2. Domani gli ultimi, decisivi, singolari. Incontro sempre sul filo ...

Coppa Davis – Gli USA si aggrappano al doppio : Bryan ed Harrison riaprono la sfida con la Croazia al 5° set : Gli USA riaprono la sfida di Coppa Davis contro la Croazia grazie al doppio: Bryan e Harrison si impongono al 5° set su Dodig e Pavic Mentre nel doppio la Francia firmava il netto 3-0 sulla Spagna, valido per la finalissima di Coppa Davis, proprio grazie al doppio gli USA hanno riaperto la propria semifinale. La coppia americana formata da Bryan e Harrison è riuscita ad avere la meglio sul duo della Croazia, formato da Dodig e Pavic, dopo ...