wired

: CoolSolo, il condizionatore personale si fa portatile - micheleiurillo : CoolSolo, il condizionatore personale si fa portatile -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Unè per sempre. Non è un gioiello masarà assai prezioso perché regala aria fresca nel momento del bisogno, cioè durante la stagione calda, quando il fresco lo si cerca ma non lo si trova. Piccolo e compatto (13 x 17 x 13 centimetri per un peso di 562 grammi), ile si può quindi portare agevolmente con sé ovunque: dalla casa all’ufficio, dalla spiaggia in montagna. Dall’aspetto minimale, è dotato di un filtro (da sostituire ogni 8-10 mesi) e di serbatoio da 400 millilitri, ed è in grado di purificare, raffreddare e umidificare l’aria. Sbarcato su Kickstarter per raccogliere i fondi necessari per la produzione di massa,ha superato la richiesta accumulando 12.000 dollari nell’arco di pochi giorni. Per assicurarsi ilservono 85 dollari, con spedizione prevista entro marzo 2019., il ...