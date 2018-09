: #UltimOra #Conte: alle 18.30 vertice sulla manovra #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Conte: alle 18.30 vertice sulla manovra #Canale50 - TgLa7 : #Migranti, #Conte dopo incontro con #Tusk: 'L'Italia si aspetta da vertice di Salisburgo un segnale di progresso.… - Camy30897907 : RT @RaiNews: Concluso dopo tre ore a Palazzo Chigi il vertice della maggioranza sulla Manovra. Conte: al centro sprechi da tagliare e rilan… -

Ilsulla Manovra a Palazzo Chigi "si è svolto lavorando ined è emerso l'obiettivo condiviso di provvedere ad una profonda revisione della spesa,volta a massimizzarne l'efficienza attraverso il taglio degli sprechi". Così il premier. "E' stato affrontato anche il tema delle riforme strutturali in via di formulazione definitiva - ha aggiunto - con l'obiettivo di valutare l'incidenza di queste sulla crescita economica e su una dinamica della produttività che il Paese ha bisogno di far ripartire".(Di lunedì 17 settembre 2018)