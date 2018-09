Conte ribadisce l' impegno per il reddito di cittadinanza

agi

(Di lunedì 17 settembre 2018) "Vogliamo ridurre le disuguaglianze nell'accesso alla sanita'. Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell accesso al sistema sanitario nazionale e le forme di emarginazione sociale". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo alla 68ma sessione del comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Misure come ildi, che questo governo si e' impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo", ha assicurato