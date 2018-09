Conte | impegno a reddito cittadinanza

Conte : impegno per reddito cittadinanza : 10.18 "Lavoreremo per colmare le diseguaglianze nell'accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale.Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare,potranno essere utili per reagire a questo". Lo dice il premier Conte aprendo la 68esima sessione del comitato regionale per l'Europa dell'organizzazione mondiale della sanità, in corso a Roma. "Sosteniamo convintamente ...

Femminicidio - Conte : "Impegno per Paese che rispetti donne" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ribadisce il suo impegno per un Paese che rispetti le donne in un post su Facebook, all'indomani dell' ultimo Femminicidio , avvenuto nel potentino, dove un ...

Conte sentito dal Copasir : presto il cambio ai vertici dell'intelligence - ma ora impegno sulla Libia : L'intelligence italiana è pienamente all'altezza; i vertici di Dis ed Aise cambieranno in futuro, ma l'impegno del settore è ora concentrato sulla Libia e sulla preparazione della Conferenza di novembre che punta a mettere attorno ad un tavolo i molteplici attori, spesso in conflitto tra loro, presenti nel Paese. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - che mantiene la delega sugli 007 - ha riferito per oltre due ore al Copasir ...

Conte in corsa per una cattedra universitaria 'Ma rinuncio - non farò l esame per un impegno istituzionale' : ROMA. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in corsa per una cattedra universitaria: quella di diritto privato alla Sapienza di Roma. La notizia della domanda di partecipazione, arrivata nel ...

Sulla Tap Conte promette valutazioni - poi sottolinea : 'È un impegno già preso' : Sulla Tap il governo valuterà tutte le criticità segnalate dai territori interessati dai cantieri della Trans-Adriatic Pipeline adottando il 'metodo Ilva'. Una formula che riaccende le speranze del ...

Calcio femminile - Serie A e B tornano alla LND. Cosimo Sibilia : “InContestabile l’impegno profuso per il calcio femminile” : I tornei di Serie A e Serie B di calcio femminile tornano sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti: lo ha deciso la Corte d’Appello Federale, accogliendo il ricorso della stessa contro la delibera del Commissario Straordinario FIGC Roberto Fabbricini, che assegnava alla medesima Federazione l’organizzazione dei due maggiori campionati nazionali. In conferenza stampa ha così commentato la decisione il Presidente della LND, ...

Regeni - l'impegno di Fico e Conte : "Verità per Giulio" : Il presidente della Camera e il premier hanno incontrato i genitori del ricercatore torturato e ucciso in Egitto: "Fiduciosi che si arrivi a un risultato, che dobbiamo a tutto il Paese"

