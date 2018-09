Concorso scuola | news 17 9 | 24 CFU e scelta consapevole

Concorso ordinario e straordinario scuola primaria e infanzia : commenti di MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa MSA sul Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e infanzia: Comunicato stampa MSA In data 13 settembre 2018 si è tenuto il primo incontro al MIUR con le organizzazioni sindacali relativo al Concorso per la scuola primaria e per l’infanzia, durante il quale l’Amministrazione ha affermato che entro fine anno si ...

SCUOLA/ L'unico vero Concorso che può far funzionare la proposta Bussetti : Bussetti vuole abolire i percorsi abilitanti (Fit) per l'entrata in ruolo. Il problema e che il reclutamento dovrebbe avvenire su base locale. ROBERTO PERSICO risponde a Marco Campione(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:11:00 GMT)SCUOLA/ Stop a formazione iniziale e tirocinio: cosa nasconde il colpo basso di Bussetti, di M. CampioneSCUOLA/ Prima media, come ridare carne alle parole?, di C. Bagnoli

Scuola di Verdellino vince il Concorso Nazionale Federchimica Giovani : ... coinvolti in totale 6.000 studenti, che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news. Venerdì 14 ...

Scuola - TAR Lazio apre Concorso riservato a 4mila ITP precari : Il TAR del Lazio accoglie le tesi sul diritto all'accesso alle procedure concorsuali 2018, riservate agli abilitati dei docenti in possesso di diploma ITP che da anni lavorano nella Scuola pubblica e ...

Scuola - nuove classi di Concorso Afam : di cosa si tratta? : Pubblichiamo il comunicato Msa (Multi Service Association) riguardante le nuove classi di concorso Afam per cui non sono mai stati attivati percorsi abilitanti e la risposta di Msa dell’eventuale abilitazione sulle specifiche classi di concorso (nonostante questa non sia mai stata prevista). Di seguito, vi proponiamo il testo integrale. nuove classi di concorso Afam: di […] L'articolo Scuola, nuove classi di concorso Afam: di cosa si ...

Scuola Nazionale dell'Amministrazione : Concorso pubblico per reclutare 123 dirigenti : 2 In questi giorni, è stato pubblicato il bando di un concorso pubblico [VIDEO] per l'ammissione di 148 allievi al corso- concorso selettivo di formazione funzionale al reclutamento di 123 dirigenti di amministrazioni statali e di enti pubblici non economici. Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno candidarsi in via esclusivamente telematica entro il prossimo 4 ottobre. Posti a concorso Come gia' anticipato, ...

Scuola - premier Conte : ‘Vorrei fare il Concorso - la mia storia è quella di un docente’ - poi il clamoroso dietrofront : Un articolo pubblicato dal quotidiano ‘Repubblica‘ (numero del 7 settembre), a firma Corrado Zunino, ha parlato della ‘gaffe‘ commessa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla sua rinuncia a diventare professore di Diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. Era tutto pronto per l’esame: lunedì prossimo, la commissione giudicatrice lo avrebbe accolto, insieme ad almeno ...

Scuola - Concorso DS ultime notizie : incontro Miur-sindacati per avvio prova scritta : La questione riguardante il concorso per dirigenti scolastici è particolarmente sentita in ambito scolastico a motivo dell’emergenza reggenze. Anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso un tempestivo intervento al fine di accelerare la presa in servizio dei vincitori del prossimo concorso. A tal proposito, si rende noto che, nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro […] L'articolo Scuola, concorso DS ...

Scuola - Concorso DSGA per 2004 posti : bando in arrivo : “Mi sto attivando per il nuovo bando di Concorso DSGA, i direttori dei servizi generali e amministrativi. Ho in mente tutto il quadro”. Con queste parole a luglio scorso il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ha preannunciato che entro il 2018, molto probabilmente tra settembre e ottobre, sarà indetto il bando di Concorso DSGA per 2004 posti. Vediamo cos’è nello specifico un DSGA, chi potrà partecipare al Concorso, come si svolgeranno le ...

Scuola - AnDDL : il Concorso semplificato discrimina i precari - andremo alla Corte costituzionale : Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato inviatoci dal Prof. Pasquale Vespa. presidente Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ammette con riserva i diplomati Isef al concorso e solleva questione di legittimità costituzionale Napoli, 3 settembre – Si fa sempre più incalzante e forte la voce dell’Associazione Nazionale Docenti per i […] L'articolo Scuola, ...

Scuola - su Concorso per insegnanti precari deciderà la Consulta : “No a disparità trattamento” : Il concorso per gli insegnanti precari di scuole medie e superiori potrebbe non essere riservato ai soli docenti abilitati, ma potrebbe comprendere anche i laureati senza abilitazione. L'ultima parola spetterà alla Corte Costituzionale, ma per il Consiglio di Stato il conseguimento dell'abilitazione è, in alcuni casi, avvenuto per motivi casuali e si rischia quindi una "disparità di trattamento" per i laureati.Continua a leggere

Concorso precari scuola - atti a Consulta : 15.58 La Consulta si occuperà del Concorso straordinario per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati". Il Consiglio di Stato ha infatti rinviato alla Corte costituzionale la norma attuativa in materia della cosiddetta 'legge sulla buona scuola'. Tuttavia, in attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il Concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati ...

Precari scuola : atti alla Consulta - ma il Concorso non viene sospeso : Ammessi con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse. La norma riguarda migliaia di "abilitati" di medie e superiori

SCUOLA - Concorso DOCENTI ABILITATI APERTO A TUTTI I LAUREATI/ Atti a Consulta : CDS "disparità di trattamento" : SCUOLA, CONCORSO precari “ABILITATI”: Atti a Consulta. Il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:57:00 GMT)