Concorso ordinario e straordinario scuola primaria e infanzia | commenti di MSA

Concorso straordinario DM : l’ultimo treno : Il prossimo sarà l’ultimo Concorso straordinario riservato ai docenti abilitati che verrà bandito da questo governo. Lo ha detto il ministro dell’istruzione Bussetti in un video forum di Repubblica. L’intenzione è quella di tornare ai concorsi ordinari solamente laddove serve e dove è nota la disponibilità delle cattedre. A domanda precisa, il ministro ha detto inoltre che è sua intenzione non attivare un nuovo ciclo ...

Concorso per posto da ordinario alla Sapienza - Politico : “Conte ha solo rinviato l’esame di inglese” : Nessuna rinuncia: solo la richiesta di rinviare l’esame di inglese. Nuova puntata nella vicenda del Concorso per diventare professore di diritto privato all’Università La Sapienza di Roma a cui ha deciso di partecipare il premier Giuseppe Conte prima di entrare in politica. Era il 6 settembre quanto Politico pubblicò la notizia delle intenzioni del capo del governo, il quale a sua volta spiegò che, in virtù del ruolo ricoperto, ...

Concorso straordinario : ai laureati in SFP n.o. riservati posti virtuali : Strano ma vero, il Concorso straordinario per i diplomati magistrale va a togliere posti ai laureati in Scienze della Formazione Primaria come previsto dal decreto ministeriale 249 del 2010. DM 249 /2010 L’ art. 5 del suddetto decreto recita quanto segue: ” Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca de?nisce annualmente con proprio decreto la […] L'articolo Concorso straordinario: ai laureati in SFP n.o. ...

Scuola - diplomati magistrale : senatore Pittoni - aggiornamento su Concorso straordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...

L’avvocato risponde : Concorso straordinario e colloquio orale non selettivo : Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale L’avvocato risponde L’idea, come sempre, nasce dai docenti… i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti a mezzo ticket informativo sul sito https://scuolalex.it/ DOMANDE DELLA SETTIMANA. SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. ACCESSO […] L'articolo L’avvocato risponde: concorso ...

Lavoro - Di Maio : Concorso straordinario per nuovi ispettori : Roma, 7 ago., askanews, - "Il caporalato va estirpato controllando azienda per azienda. Non servono nuove leggi, quello che manca sono i controlli. Lo Stato non è attrezzato per controllare e per ...

Di Maio : “Contro il caporalato Concorso straordinario per ispettori del lavoro. Ilva? Non la mollo a chiunque” : Un concorso straordinario per ispettori del lavoro per contrastare, tra il resto, il fenomeno del caporalato. Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando ai microfoni di Radio24, ha spiegato che sta pensando a un provvedimento urgente dopo la nuova strage di braccianti agricoli immigrati avvenuta ieri a Foggia. “Non dobbiamo fare nuove leggi”, ha sottolineato. “Ci sono già, ma lo Stato non è ancora attrezzato ...

"Concorso straordinario per ispettori del lavoro" : "Le leggi ci sono già ma lo Stato ancora non è attrezzato per controllare. Il mio obiettivo è fare un concorso straordinario per gli ispettori del lavoro perché servono più ispettori. In alcune zone come Gioia Tauro o nel foggiano il caporalato va estirpato azienda per azienda. Si possono o fare altre leggi per fare un altro comunicato stampa o far applicare le leggi che già esistono". Lo ha detto il ...

Concorso straordinario diplomati magistrali : lo stato dell’arte : Per il Concorso straordinario rivolto ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria è questione di poche ore. Si attende solo l’ultimo atto, con la votazione del decreto dignità prevista per oggi da parte del Parlamento. Il Concorso straordinario sarà bandito a livello regionale e sarà articolato in una prova orale non […] L'articolo Concorso straordinario diplomati magistrali: lo stato dell’arte ...