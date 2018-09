Concluso il raid Ultimo Desiderio di Destiny 2 I Rinnegati | disponibili nuovi contenuti

eurogamer

: Disponibili nuovi contenuti per i giocatori di #Destiny2: I Rinnegati dopo il raid Ultimo Desiderio. - Eurogamer_it : Disponibili nuovi contenuti per i giocatori di #Destiny2: I Rinnegati dopo il raid Ultimo Desiderio. - Console_Tribe : Destiny 2: I Rinnegati, Il Raid si è concluso ed i giocatori hanno sbloccato i nuovi contenuti -… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Grazie ai coraggiosi Guardiani che hanno combattuto durante il, di2: I, ora sonoper tutti due.Nello specifico, come riportato in un comunicato stampa ufficiale, si tratta di uno Strike a tema Città Sognante ed unassima mappa per la modalità Azzardo.In altre notizie relative al, abbiamo scoperto che un clan è riuscito nell'impresa di completarein poco meno di 19 ore su PC.Read more…