Commercio | Di Maio | turnazioni buon senso

Commercio - Di Maio : turni la domenica - 25% negozi resta aperto : Roma, 10 set., askanews, - 'Non dico che sabato e domenica non si fa più la spesa, ci sarà un meccanismo di turnazione: resta aperto solo il 25%, il resto chiude'. Lo ha annunciato il vicepresidente ...

Commercio - Di Maio : "Turni per le domeniche - aperto il 25% dei negozi" : MILANO - Il governo non intende impedire l'apertura dei negozi le domeniche o nei giorni festivi, ma prevede di introdurre un meccanismo di turnazione che faccia sì che resti aperto solo un quarto ...

Commercio - Di Maio : entro l'anno stop alle aperture domenicali : 'Abbiamo tantissimi progetti allo studio, oltre al reddito di cittadinanza che resta il punto cardine e si deve fare, abbiamo misure per i commercianti per i piccoli imprenditori, per medi e per i ...