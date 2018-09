Come velocizzare caricamento pagine Chrome

Come velocizzare il Mac lento : da Pixabay Come velocizzare il Mac lento che è diventato tale per via dell’età oppure per un uso non proprio consono? Sensazione poco piacevole quella che il computer – fisso o portatile – perda in performance magari poco tempo dopo l’acquisto. Le motivazioni possono essere varie e spaziano da un hardware affaticato – e dunque migliorabile – a uno spazio interno in esaurimento, soffocato da programmi inutili. Ma niente è ...