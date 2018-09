Colera | epidemia in Zimbabwe | 28 morti

Epidemia di Colera in Zimbabwe : il governo dichiara lo stato d’emergenza ad Harare : dichiarato lo stato d’emergenza in Zimbabwe nella capitale Harare a causa dell’Epidemia di colera che ha provocato la morte di 20 persone il contagio di oltre 2mila: lo ha reso noto oggi il Ministro della Salute nel corso di una conferenza stampa. E’ stato imposto il divieto di vendita di carne e pesce nelle periferie colpite. Si tratta della peggiore Epidemia di colera registrata in Zimbabwe dal 2008, quando persero la vita ...

Colera : le autorità annunciano la fine dell’epidemia in Algeria : Le autorità sanitarie dell’Algeria hanno annunciato la fine dell’epidemia di Colera: nelle ultime settimane si sono registrati almeno 2 morti e 74 casi. “La fonte principale di questa epidemia e’ stata localizzata e nessun caso sospetto e’ stato censito negli ultimi giorni“, hanno spiegato le autorita’ algerine. E’ cessato il pericolo, ma il meccanismo preventivo verra’ mantenuto “fino ...

Algeria : sale a due morti il bilancio dell’epidemia di Colera : Due persone sono morte di colera in Algeria, dove dall’inizio del mese di agosto sono state contagiate 46 cittadini. Lo ha annunciato il ministero della Salute algerino. “Almeno 46 casi di colera sono stati confermati tra le 139 persone giunte in ospedale dal 7 agosto”, ha detto il ministero in una nota. Il colera e’ un’infezione acuta da diarrea causata dall’ingestione di cibo o acqua contaminata da un ...