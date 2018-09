Cogliere lo spirito | scegliere la realtà

vanityfair

: RT @magamaudit: Chi non sa cogliere la preminenza dello spirito, non sa cogliere neanche la priorità delle ciliege. (Imbeccate domenicali) - bertosabino : RT @magamaudit: Chi non sa cogliere la preminenza dello spirito, non sa cogliere neanche la priorità delle ciliege. (Imbeccate domenicali) - AndreaMarcolong : RT @ricgazza: Oggi, su @TuttoLibri, @robypava scrive di 'Abbiamo toccato le stelle' e riesce a cogliere e trasmettere lo spirito del mio la… - magamaudit : Chi non sa cogliere la preminenza dello spirito, non sa cogliere neanche la priorità delle ciliege. (Imbeccate domenicali) -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Greta Scarano.lolaGreta Scarano.lolaGreta Scarano.lolaGreta Scarano.lolaGreta Scarano.lolaGreta Scarano.lolaGreta Scarano.lolaLo ripeteva la signora Ellen Frances Marie Burchell al suo secondogenito quando ancora, da bambino, non era diventato Sir Michael Caine. Proprio dall’attore e produttore britannico Greta Scarano, trentadue anni di armonia congenita e delicate proporzioni recitative, ha imparato alodei personaggi che interpreta. Alternandosi tra cinema – un Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista in Suburra – e televisione – In Treatment, La linea verticale – si prepara a una stagione ...