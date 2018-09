Coding o informatica | questo è il problema

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 settembre 2018) All’inizio di quest’anno la Commissione europea ha lanciato un ambizioso piano d’azione per l’istruzione digitale. Partendo dalla giustissima premessa che “istruzione e formazione sono i migliori investimenti nel futuro dell’Europa” propone, per adeguare la formazione scolastica all’era digitale, di intervenire lungo tre linee di azione. 1. Migliorare l’utilizzo della tecnologia digitale per l’insegnamento e l’apprendimento; 2. Sviluppare le competenze e le capacità digitali pertinenti ai fini della trasformazione digitale; 3. Migliorare l’istruzione mediante un’analisi dei dati e una previsione migliori. Nulla da dire sulla prima linea: è noto che un uso ben calibrato delle tecnologie digitali può migliorare sia l’insegnamento che l’apprendimento. Certo, le difficoltà sono tutte nella buona ...