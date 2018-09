Ciclismo – Mondiali 2018 | tra preoccupazioni e fiducia Cassani ha scelto i convocati per

Ciclismo - Mondiali 2018 : presentata la maglia dell’Italia per la rassegna iridata! : A margine dell’annuncio della preselezione italiana per i Mondiali di Ciclismo su strada di Innsbruck, è stata presentata ufficialmente anche la maglia che gli azzurri indosseranno nelle prove iridate in programma in Austria. Il CT Davide Cassani ed il presidente della FederCiclismo, Renato Di Rocco hanno svelato la divisa degli azzurri. Si tratta di una maglia leggera ed aerodinamica, sulla quale campeggeranno diversi sponsor, tra i quali ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : tutti i convocati dell’Italia! Uomini - donne - Under23 e juniores : Giornata di presentazioni a Milano per quanto concerne la Nazionale italiana di Ciclismo su strada prossima a partecipare ai Mondiali 2018 di Innsbruck (Austria). Davide Cassani ha diramato un elenco di 11 corridori per quanto concerne la corsa dei professionisti e potendo gareggiare 8 il 30 settembre, appare evidente che Cassani voglia riservarsi un po’ di tempo per pensarci: Questi i nomi: Fabio Aru (UAE Team Emirates), Gianluca ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia! Cassani ne chiama 12 - ultimi dubbi da sciogliere. Presenti Nibali - Aru e Moscon : E così i veli sono stati tolti sulla Nazionale italiana di Ciclismo di Davide Cassani che prenderà parte ai Mondiali 2018 a Innsbruck (Austria) per cercare di ottenere il meglio possibile. In realtà al 40° piano del grattacielo Generali a Citylife a Milano, la lista ha ancora dei nodi da sciogliere. Il ct Cassani, infatti, ha diramato un elenco di 12 corridori e non 10 (8 titolari e 2 riserve) come richiesto. L’ELENCO DEI convocati Fabio ...

Mondiali Ciclismo – Cassani in difficoltà - il ct azzurro lancia l’allarme : “non era questo l’avvicinamento che volevo” : Il ct della Nazionale italiana di ciclismo in difficoltà in vista dei Mondiali di Innsbruck: le parole di Davide Cassani Manca poco per i Mondiali di ciclismo di Innsbruck: l’Italia deve ancora mettere a punto qualche dettaglio, trovandosi con non poche difficoltà. Vincenzo Nibali non sembra al top dopo l’avventura alla Vuelta di Spagna 2018, servita per testare la sua condizione a seguito dell’infortunio al Tour de ...

Ciclismo - l’ammissione di Nibali in vista dei Mondiali : ‘Non posso fare la differenza’ : Vincenzo Nibali ha concluso la Vuelta Espana in buona crescita rispetto alle grandi difficolta' che aveva vissuto nelle prime tappe. Il bilancio della corsa spagnola e la condizione di forma con cui ne esce in vista dei Mondiali di Innsbruck non soddisfano però il campione del Team Bahrain Merida. Nibali ha provato ad inserirsi nella mischia nell’ultima settimana, entrando in alcune fughe da lontano e lavorando per la squadra, ma non è riuscito ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : oggi le convocazioni del ct Cassani. I sicuri e gli ultimi nodi da sciogliere : È il giorno di sciogliere gli ultimi nodi. oggi Davide Cassani diramerà la lista dei convocati per il Mondiale di Ciclismo di Innsbruck, l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda le due ruote. Mancano due settimane al via della prova più importante e più attesa: domenica 30 settembre infatti si disputerà la gara in linea degli uomini elite, che assegnerà la maglia iridata da indossare per tutta la prossima stagione. L’Italia ...

Ciclismo - Mondiali Innsbruck 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tra una settimana andranno in scena i Mondiali di Ciclismo su strada 2018 a Innsbruck (Austria). Da domenica 23 a domenica 30 settembre verranno assegnati i titoli iridati delle prove a cronometro e in linea delle categorie elite, Under 23 (solo maschile) e juniores. Il primo giorno prevede la cronosquadre maschile e femminile, con partenza dalla località di Ötzal; nelle giornate seguenti si svolgono le prove contro il tempo delle categorie ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : il ritorno di Gianni Moscon. Una pedina fondamentale per Cassani verso i Mondiali : Alla Coppa Agostoni Gianni Moscon farà il suo ritorno in corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Ora Moscon è quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione. Come dichiarato oggi in un’intervista, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati del Belgio. Greg Van Avermaet capitano : Il Belgio ha comunicato ufficialmente la composizione della squadra con la quale si presenterà ai Mondiali 2018 di Ciclismo. La prova elite maschile, in programma domenica 30 settembre a Innsbruck (Austria), si correrà su un percorso particolarmente impegnativo riservato agli scalatori. Il capitano sarà Greg Van Avermaet, Campione Olimpico a Rio 2016, che proverà a rendersi pericoloso insieme a Tiesj Benoot e Tim Wellens. Di seguito i convocati ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Ultimi ballottaggi per il ct Cassani : Il Mondiale si avvicina. Domenica 30 settembre andrà in scena in quel di Innsbruck l’attesissima prova iridata per il Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini Elite, ovviamente la più spettacolare di tutto il programma in terra austriaca. I giorni passano e a breve arriverà il momento di fare delle scelte: ci sta pensando sicuramente da tempo il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, che sta valutando cosa meglio fare ...

Ciclismo - Mondiali di XCO : l'azzurro Kerschbaumer centra una splendida medaglia d'argento a Lenzerheide : Nell'ultima prova di Coppa del Mondo aveva dovuto cedere allo svizzero per problemi meccanici ma qui, davanti a questo incredibile pubblico, Nino non gli ha lasciato scampo. Per quanto riguarda la ...

Ciclismo – Mondiali di XCO : l’azzurro Kerschbaumer centra una splendida medaglia d’argento a Lenzerheide : Settimo titolo mondiale per il campione elvetico che piega solo nel finale la resistenza dell’azzurro capace di regalare all’Italia la prima medaglia d’argento in un mondiale élite. Tra le donne successo dell’americana Courtney Per la prima volta Nino Schurter, oggi al suo settimo successo iridato, si è trovato a contendere la vittoria in un mondiale con un atleta più giovane di lui. Fino ad oggi, durante il suo ...

Ciclismo : niente Mondiali per Fabio Aru? “Con questa condizione non sono sicuro di andare ad Innsbruck” : Una condizione che latita ad arrivare. “Spero di crescere giorno dopo giorno” ha dichiarato ieri dopo l’arrivo a La Camperona, dove ha perso ancora contatto dai big, scendendo ancor di più in classifica generale (è diciassettesimo dopo tredici tappe). Fabio Aru non sta assolutamente convincendo alla Vuelta a España 2018: ci si aspettava il salto di qualità dopo un Giro d’Italia da dimenticare, invece fino ad oggi il sardo ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...