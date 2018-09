Ciclismo | Memorial Pantani 2018 | programma | orari e tv

oasport

: #Ciclismo Gli juniores si sfidano nell'edizione 2018 del 'Memorial Ceccherini-G.L confezioni in pelle-Coppa Guinigi… - Valdarnopost : #Ciclismo Gli juniores si sfidano nell'edizione 2018 del 'Memorial Ceccherini-G.L confezioni in pelle-Coppa Guinigi… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Sabato 22 settembre si svolgerà il, corsa ciclistica su strada organizzata dal Gs Emilia con partenza da Castrocaro Terme e Terra del Sole e arrivo a Cesenatico, per un totale di 199,8 km. Ad una settimana di distanza dall’appuntamento con i Mondiali di Innsbruck, diversi corridori parteciperanno per testare la propria gamba, infatti l’organizzazione ha deciso di rendere il percorso più impegnativo, inserendo asperità sin dai primi chilometri di gara fino a giungere a Montevecchio, affrontando un circuito in cui si attraversa tre volte il GPM. Traguardo previsto naturalmente a Cesenatico, con tre tornate all’interno della città prima del rettilineo finale. Un percorso che non ha nulla da invidiare con le altre classiche autunnali, adatto per chi ha bisogno di ultimare la preparazione in vista della rassegna iridata ma con un possibile arrivo in ...