Ciclismo | Giro di Toscana 2018 | programma | orari e tv

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Sono uscito dal Giro completamente demolito’ : Ormai all’inizio della terza ed ultima settimana di Vuelta Espana si può gia' tracciare un bilancio sulla corsa di Fabio Aru. [VIDEO] Per il capitano della UAE Emirates si trattava di uno snodo cruciale, non solo per la stagione, ma per l’intera carriera. Dopo un paio di stagioni altalenanti e il flop del Giro d’Italia, la Vuelta doveva essere il momento della rinascita, ed invece Aru è rimasto bloccato ad un livello di prestazioni del tutto ...

Ciclismo - il Giro d'Italia evita Roma : Il Giro d'Italia del 2019 prende corpo. Sarà un Giro nostrano: si partirà difatti da Bologna, niente follie estere stavolta, ma solo Italia. Sarà Bologna la dotta a dare il via alla corsa il prossimo ...

Ciclismo - Giro del Valdarno - stop davanti alla Bekaert per solidarietà. Vince Ravanelli : LA CRONACA: Prima vera fuga della giornata quella di Ratto che transitava da solo al 1° passaggio da Figline , Km 49, con un minuto di vantaggio sul gruppo. Raggiunto Ratto la corsa lungo gli otto ...

Ciclismo - Dopo la delusione al Giro D'Italia - Fabio Aru vuole la Vuelta di Spagna : 'posso puntare al massimo' : Fabio Aru si pone importanti obiettivi in vista della Vuelta di Spagna, il corridore della UAE Emirates pronto a conquistare la corsa spagnola Dopo la delusione al Giro D'Italia Fabio Aru torna alla ...

Ciclismo - Geraint Thomas : “Sky è la mia famiglia - rimarrò qui. E ora mi concentrerò sul Giro d’Italia” : Negli ultimi giorni si è parlato a lungo riguardo al contratto di Geraint Thomas, fresco vincitore del Tour de France che non ha ancora firmato il rinnovo con il Team Sky. Il contratto scade alla fine dell’anno e il gallese sta valutando la situazione per decidere cosa fare nel prossimo futuro. Nel frattempo il 32enne ha partecipato al criterium Kortrijk Koerse a tre settimane di distanza dal suo trionfo alla Grande Boucle e ha parlato in ...

Ciclismo - niente Como per il Giro degli Allievi : Il sogno di chiudere l'edizione numero 70 del Giro ciclistico della Provincia di Como sul lungolago del capoluogo s'è infranto proprio sul più bello. Proprio a Ferragosto, infatti, il Comune di Como ...

Ciclismo - Esteban Chaves ancora fuori dalle corse dopo l’improvviso calo al Giro d’Italia : Di Esteban Chaves si sono letteralmente perse le tracce dopo il Giro d’Italia. Da fine maggio il corridore colombiano non ha più gareggiato e non rientrera' neanche alla Vuelta Espana [VIDEO]che era invece nei suoi programmi stagionali. Chaves era partito alla grande al Giro, vincendo la tappa con arrivo sull’Etna e confermandosi in grande forma anche sul Gran Sasso. dopo una prima settimana in gran spolvero lo scalatore della Mitchelton era ...

Ciclismo - il direttore del Giro incolpa il Tour : ‘Pensano di fare quello che vogliono’ : Il clima di straordinaria tensione che si è vissuto al Tour de France [VIDEO] ha lasciato molti interrogativi e discussioni nel mondo del Ciclismo. La corsa è iniziata con una forte contestazione del pubblico nei confronti di Chris Froome e della Sky, frutto dei lunghi mesi del caso doping in cui il campione britannico è rimasto invischiato ma anche degli attriti tra l’organizzazione e la squadra alla vigilia del via. Del nervosismo esasperato e ...

Ciclismo - infinito Chris Horner! Correrà il Giro di Colombia a 46 anni. L’americano che sconfisse Nibali alla Vuelta nel 2013 : Una notizia sorprendente scuote il mondo del Ciclismo: il 46enne Chris Horner, vincitore a sorpresa della Vuelta a España 2013 sconfiggendo tra gli altri il nostro Vincenzo Nibali in un confronto molto serrato, sarà al via della prossima edizione del Giro della Colombia, in programma dal 5 al 19 agosto. Il corridore americano del Team Illuminate condividerà questa esperienza così incredibile nella gara di spicco del panorama Colombiano con il ...

Ciclismo - Giro di Vallonia 2018 : Romain Cardis conquista in volata la prima tappa : Il francese Romain Cardis si impone nello sprint finale al termine della prima tappa del Giro di Vallonia 2018, 193,4 km da La Louviere a Les Bons Villers. Il corridore della Direct Energie brucia in volata i belgi Michael Van Staeyen (Cofidis) ed Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise). Il plotone riesce a ricongiungere la fuga a soli 3 km dall’arrivo. Ottimo lavoro dei sette attaccanti, che hanno sfiorato il sogno di mandare in ...

Tour de France 2018 : Chris Froome abdica. La doppietta Giro-Tour resta tabù. Impossibile vincerle entrambe nel Ciclismo moderno? : La doppietta Giro-Tour resta un tabù: l’ultimo a riuscirci è stato Marco Pantani nella magica estate del 1998, sono passati vent’anni e ancora nessuno ha eguagliato le gesta del Pirata. Chris Froome aveva iniziato la stagione proprio con l’obiettivo di centrare la mitica accoppiata, puntava a entrare nella leggenda dei pedali trionfando anche per la quarta volta consecutiva in una grande corsa a tappe (eguagliando così i record ...

Ciclismo – Dumoulin pensa già al 2019 : l’olandese pronto a rinunciare al Giro d’Italia : Dumoulin pronto a dire no al Giro d’Italia: l’olandese della Sunweb nel 2019 punta tutto sul Tour de France Il Tour de France va ormai verso il suo epilogo: mancano infatti pochissimi giorni ormai prima di poter incoronare il nuovo vincitore della Grande Boucle. Ieri, nella 17ª tappa, Geraint Thomas ha consolidato la sua leadership, ma Tom Dumoulin ha dato segnali positivi, dimostrando di voler a tutti i costi un posto sul ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro! Appuntamento al Giro di Vallonia : “Non vedo l’ora di tornare in gruppo” : Fabio Aru non vede l’ora di risalire in sella e di tornare in gara dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia dovuto a dei problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo aver fallito la Corsa Rosa, non ha forzato il recupero, si è preparato in maniera meticolosa e vuole essere assoluto protagonista nella seconda parte di stagione che culminerà con la Vuelta di Spagna e il Mondiale di Innsbruck. Il sardo ...