Chiara Bordi | il provino a Miss Italia della ragazza disabile | “Non mi pongo nessun

Miss Italia 2018 – Come ha perso la gamba Chiara Bordi? Dall’incidente all’amputazione - la storia della reginetta più coraggiosa : Chiara Bordi e l’incidente che l’ha privata di una gamba: il racconto di quel giorno che ha cambiato la vita alla numero 08 di Miss Italia 2018 Chiara Bordi questa sera sarà protagonista del primo appuntamento della fase finale di Miss Italia 2018. Il concorso di bellezza, giunto alla sua 69ª edizione, durante la semifinale e la finale in onda oggi e domani su La7, presenterà le 33 ragazze in gara e decreterà la vincitrice del ...

Chiara Bordi - insultata la concorrente disabile di Miss Italia : “Ti votano solo perché storpia” : “Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli Italiani che ti votano xke sei storpia“. È questo il tenore degli insulti che sono stati rivolti a Chiara Bordi, 18enne di Tarquinia (Viterbo), concorrente all’edizione di quest’anno di Miss Italia, che sfilerà con una protesi alla gamba sinistra dopo essere stata vittima di un incidente in motorino, 5 anni fa. La ragazza ha deciso di rispondere agli insulti con un lungo ...

