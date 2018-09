CHIARA BORDI | FINALISTA MISS ITALIA 2018 La particolare protesi alla gamba

CHIARA BORDI - finalista Miss Italia 2018/ In un incidente ha perso una gamba - sarà la vincitrice della finale? : Chiara Bordi, Miss Italia 2018: è la prima Miss della storia con una gamba amputata. La finalista è data come possibie vincitrice del concorso. Perse la gamba in un incidente.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:22:00 GMT)

Miss Italia - la finale : Diletta Leotta tra gli haters di CHIARA BORDI e l'omaggio a Fabrizio Frizzi Anticipazioni : Questa sera su La7 andrà in onda la finale di Miss Italia, che seguiremo in diretta su Leggo.it . È Diletta Leotta il nuovo volto del concorso di bellezza giunto alla 79ma edizione, sul palco insieme, ...

CHIARA BORDI : età - altezza e peso. Tutto sulla Miss Italia con la gamba artificiale : Capelli e occhi scuri, sorriso smagliante e misure da modella, Chiara Bordi, arrivata a Miss Italia con l’obiettivo di vincere l’ambita fascia di Salsomaggiore, ha qualcosa in più che ha attirato l’attenzione dei media: una protesi alla gamba, che le è stata amputata a soli 13 anni. Al concorso di Miss Italia Chiara si è presentata bussando alla porta di Patrizia Mirigliani in pantaloncini e t shirt. La figlia dello storico ...

CHIARA BORDI - la concorrente disabile di Miss Italia : Questa sera, tra le 33 finaliste della 79esima edizione di Miss Italia, ci sarà anche Chiara Bordi che nelle ultime ore è stata tristemente al centro delle polemiche. La diciottenne, originaria di Tarquinia, è infatti la prima disabile a partecipare allo storico concorso di bellezza. Cinque anni fa ha avuto un brutto incidente in motorino, che le ha fatto perdere il piede sinistro e ora quindi porta una protesi, a cui ha fatto applicare dei led ...

Tarquinia - stasera CHIARA BORDI in finale a Miss Italia : il Comune mette a disposizione la sala consiliare per seguire la diretta e tifare : stasera Tarquinia la sosterrà, insieme a molti " anche nel mondo della politica e dello spettacolo " che, di lei, negli ultimi giorni, hanno apprezzato il suo coraggio e la sua personalità nell'...

CHIARA BORDI - perché ci fa paura che Miss Italia possa essere disabile : “Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli Italiani che ti votano xké sei storpia”. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di insulti che Chiara Bordi si sente ripetere da 5 anni a questa parte. Chiara è una ragazza come tante: ha 18 anni, frequenta l’ultimo anno di liceo classico, ama lo sport (pratica canoa, windsurf e pattinaggio a rotelle) e, quando si prende una pausa dallo studio, Chiara lavora come barista. E come tante altre ...

'Ti votano perché sei storpia' : insulti a CHIARA BORDI - candidata Miss Italia 2018 : 'Trovo inaccettabile umiliare una ragazza che con grande coraggio e tra enormi sacrifici, sta provando a ritagliarsi il suo spazio nel mondo nonostante il dramma che l'ha colpita', ha diChiarato. '...

Miss Italia 2018 : CHIARA BORDI - la concorrente con la protesi insultata sul web : “Ti votano perché sei storpia” : La Miss in gara Chiara Bordi insultata. Tutti sono dalla sua parte. Tra le 33 candidate alla fascia di Miss Italia 2018 c’è anche Chiara Bordi. 18 anni, di Tarquinia, ha fatto parlare di sé perché è la prima Miss con una protesi al posto della gamba sinistra dopo essere stata vittima di un incidente in motorino, 5 anni fa. Un esempio di forza e normalità, che questa sera sfilerà sulla passerella del concorso di bellezza più ...

CHIARA BORDI - il provino a Miss Italia della ragazza disabile : “Non mi pongo nessun limite” : Sfilerà a Miss Italia con una protesi alla gamba sinistra, dopo un incidente in moto di 5 anni fa. La 18enne Chiara Bordi è approdata, per ora, alle semifinali del concorso, che sarà trasmesso su La7. Durante il provino di selezione ha suonato la chitarra e ha detto: “Anche se è complicato, vorrei tornare a ballare hip hop. Non mi pongo nessun limite“. Nei giorni scorsi è stata insultata sui social e lei ha risposto con un lungo post ...

Da Fiorello a Rubio tutti con 'wonder woman' CHIARA Bordi : TARQUINIA- Migliaia i commenti di solidarietà e supporto alla 18enne di Tarquinia in corsa verso il titolo di "Miss Italia", insultata sui social a causa della sua protesi alla gamba. Politica e spettacolo mobilitati in sostegno della giovane e del suo handicap invadono i media per far sentire la loro vicinanza e il ripudio di certi atteggiamenti. Alberto Mezzetti, vincitore del ...

CHIARA BORDI - la Miss insultata perché non ha una gamba : Una ragazza disabile candidata a Miss Italia è stata definita 'storpia' su Facebook. E' successo davvero, ma l'attacco non è rimasto senza risposta, sia da parte della giovane, che ha perso ua gamba in un incidente, che dal mondo politico e dello spettacolo che si è schierato compatto al suo fianco. I fatti Chiara Bordi si candida a Miss Italia. Ha 17 anni ed è bellissima. La ...

Miss Italia 2018 - insulti a CHIARA BORDI perché senza una gamba : la giovane Miss ha risposto così : Mi dispiace il fatto che le sia arrivato come messaggio il 'votatemi perché sono storpia' e non il 'guardatemi, mi manca un piede ma non ho paura di mostrarmi al mondo ". Mettendo in chiaro come lei ...

Miss Italia 2018 – Come ha perso la gamba CHIARA Bordi? Dall’incidente all’amputazione - la storia della reginetta più coraggiosa : Chiara Bordi e l’incidente che l’ha privata di una gamba: il racconto di quel giorno che ha cambiato la vita alla numero 08 di Miss Italia 2018 Chiara Bordi questa sera sarà protagonista del primo appuntamento della fase finale di Miss Italia 2018. Il concorso di bellezza, giunto alla sua 69ª edizione, durante la semifinale e la finale in onda oggi e domani su La7, presenterà le 33 ragazze in gara e decreterà la vincitrice del ...