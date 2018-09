Chi è quel matto che va in Repubblica di Carelia

Negramaro - ictus per il Chitarrista Emanuele Spedicato : tutto quello che sappiamo : I Negramaro e tutti i loro fan stanno vivendo dei momenti di disperazione a causa delle condizioni di salute del loro chitarrista Emanuele Spedicato , colpito da un'emorragia cerebrale questa mattina. ...

Ahi Milan - gli infortuni in quel di Cagliari sono due : si fermano Calhanoglu e MusacChio - i dettagli : Calhanoglu e Musacchio, problemi fisici per i due calciatori del Milan dopo la gara contro il Cagliari terminata sul punteggio di 1-1 Milan, oltre al pari la beffa: Calhanoglu e Musacchio sono usciti acciaccati dalla gara contro il Cagliari. I due calciatori rossoneri hanno accusato dei problemi fisici, chiariti dallo staff medico rossonero nel post partita. Rottura di un dito di una mano per Calhanoglu, il quale però potrebbe comunque ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : il titolo masChile va alla Serbia dopo una finale drammatica - quello femminile alla Francia : Si è chiusa oggi la quarta edizione della 3×3 Europe Cup in quel di Bucarest. La manifestazione, che nella sostanza equivale agli Europei, è stata vinta dalla Serbia per quanto riguarda il torneo maschile e dalla Francia in quello femminile. In entrambi i casi si tratta del primo titolo. La Serbia, che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia: il 19-18 finale rispecchia ...

Paola Massari/ Chi è l'ex moglie di Claudio Baglioni : “Gli ho dato tutto quello che potevo...” : Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni e madre di Giovanni, è una cantautrice di successo. Musa del noto cantante, per molti anni lo ha affiancato nel corso della sua...(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:05:00 GMT)

Legittima difesa - scontro Salvini-Anm Magistrati : ‘Quel ddl è inutile e risChioso’ Ministro : ‘Invasione di campo - tiro dritto’ : E’ scontro tra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’Associazione nazionale Magistrati sulla Legittima difesa. Quello del governo è un disegno di legge di cui “non avevamo bisogno e che può essere molto rischioso“, ha affermato il presidente dell’Anm, Francesco Minisci, ribadendo le critiche sul ddl depositato al Senato ed esprime “allarme” per “una eventuale ‘liberalizzazione‘ ...

Chiuso il ponte di Paderno d’Adda : unisce la provincia di Lecco a quella di Bergamo : Per ragioni di sicurezza è stato Chiuso al traffico il ponte di Paderno d’Adda che collega la provincia di Lecco

Fedez e Chiara Ferragni/ “Lei è la mia medicina!” - il rapper senza maschere : “Sono diventato quello che…” : Fedez e Chiara Ferragni, il rapper milanese si confessa intervistato da Costanzo: “Lei è la mia medicina!”, il rapper senza maschere: “Sono diventato quello che…”.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:01:00 GMT)

Giuseppe - l'infermiere eroe che ha risChiato la vita per salvare quella di un paziente : La testimonianza di Giuseppe Falcone, che ha salvato la vita di un paziente che voleva suicidarsi lanciandosi giù dal quarto...

Vigevano - ancora polemiche per Pivert : "Quel marChio è fascista - non apra qui il negozio" : Al di là della politica, nella vita ho deciso di fare l'imprenditore. Non è che se uno è di Casapound non possa lavorare. Dove sono le tanto sbandierate libertà, le libertà di espressione e così via? ...

Vittorio Feltri - Chi sono quelli che vogliono morto Silvio Berlusconi : 'VigliacChi - fuori dalla storia' : In questi giorni il più colpito dagli strali scagliati dal popolazzo è stato il povero Berlusconi accusato di ogni nefandezza, benché egli non sia più attivo nell' orrendo mondo della politica patria.

Renzi : “Governo M5s-Lega molto più compatto di quel che si pensi - nessuno li sChioda. Ma non si libereranno di noi” : “Il governo M5s-Lega è molto più compatto di quello che si pensi. Litigano tutti i giorni, causeranno una crisi economica, ma nessuno li schioda“. In compenso “non si libereranno di noi. Manca il governo, non l’opposizione. Urlo con forza che con questi non solo non facciamo un governo, ma facciamo opposizione dura”. Matteo Renzi, ospite a Circo Massimo su Radio Capital, torna ad attaccare l’esecutivo pentastellato ...

Come quando fuori piove : quattro facce - qualche risChio ed un talento (quello di Virginia Raffaele) : Virginia Raffaele non delude con il suo trasformismo. La sua capacità di annullarsi di fronte alle maschere da lei indossate, siano quelle che la rendono irriconoscibile Come Gregoria e Giorgiamaura che quello che usano il suo volto Come Saveria e Susanna, resta straordinaria. ...

Peppino Impastato e quella arChiviazione che allontana la verità : “La storia di Peppino e degli amici siciliani”. Chi non ha mai sentito questi versi nella colonna sonora del film “Cento passi”, scritta e musicata dai Modena City Ramblers? E la storia di Giuseppe Impastato, per tutti Peppino, doveva essere semplice, come quella di tanti “figli di”. Figli di cosa? Di padri di mafia. Il genitore di Peppino era Luigi - detto “Reginedda” - uomo d’onore e ...