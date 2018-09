C’ERA UNA VOLTA ROMA “Chiesa del Gesù”

Michele muore in casa a 15 anni : trovato dai genitori. “Accanto al corpo C’ERA UNA bottiglia” : Il ragazzino di 15 anni è morto ieri notte a Nicotera, in Calabria, in provincia di Vibo Valentia: un mistero, che la Procura locale vuole decifrare, e per farlo ha già disposto l'autopsia per accertarne le cause. Il giovanissimo potrebbe essere stato colto da una congestione, rivelatasi poi fatale.Continua a leggere

Turista denuncia : “Nella casa prenotata su Airbnb C’ERA UNA telecamera nascosta puntata sul letto” : Una coppia britannica in vacanza in Canada ha scoperto la presenza di una telecamera in un orologio digitale che si trovava nell'appartamento prenotato su Airbnb. Subito hanno avvisato il portale online e la polizia, che stanno indagando.Continua a leggere

C’ERA UNA volta Roma.. “La Bocca della Verità” : C’era una volta Roma.. “La Bocca della Verità”. Ci troviamo a Santa Maria in Cosmedin ad ammirare uno dei monumenti romani più gettonato dai turisti, la Bocca della Verità. Collocata sotto ai portici della chiesa dal 1632, è tra i monumenti simbolo della Città Eterna. Probabilmente vecchio chiusino risalente al IV secolo a.C., ha un diametro di 1,75 metri e raffigura un grande volto barbuto attribuito al dio Giove ...

C’ERA UNA Volta Il West film stasera in tv 25 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : C’era Una Volta Il West è il film stasera in tv sabato 25 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 3. Il Western di Sergio Leone ha come protagonisti Henry Fonda e Claudia Cardinale. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV C’era Una Volta Il West film stasera in tv: cast e ...

Calabria - escursionisti travolti da un torrente : “C’ERA allerta gialla - una tragedia che non doveva accadere” : “C’era un’allerta gialla, diramata dalla protezione civile regionale, significa che in situazioni di questo tipo si possono avere esondazioni improvvise di corsi d’acqua, rapido innalzamento dei fiumi, smottamenti, frane, sono una serie di effetti derivanti dall’evento che possono comportare anche la perdita di vite umane”. Lo ha detto il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ...

C’ERA UNA volta Roma.. ERCOLE E LICA : ERCOLE impazzisce di dolore dopo aver indossato la camicia che Nesso, il centauro suo nemico, gli fa indossare per mano di LICA. Ci troviamo nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e la spettacolare opera di Canova, mostra un atto di violenza mitologica perfettamente rappresentata da un ERCOLE nell’atto di sollevare un piede dello sfortunato ragazzo, il quale, terrorizzato, oppone resistenza aggrappandosi invano, un attimo prima di ...

C’ERA UNA volta il popolo bue. Ora invece più cattivi - più emotivi (e un po’ cretinetti) : Un particolare tipo di umani ritiene che la vita sia compendio di sfortune, di soprusi abietti, di scontri epocali. C’è sempre qualcuno nel mirino, perché la realtà non è mai mutevole, e l’avversario è intramontabile, nemico per sempre. Cosicché anche quando il suo avversario, o colui che ritiene tale, fa qualcosa di decente trova il modo di screditarne il valore per mettersi a pari con la coscienza e ristabilire il giusto equilibrio della dose ...

C’ERA UNA volta un’altra Libia : “C’è un solo sole a dar luce e calore a tutti gli esseri viventi, come c’è una sola luna a illuminare il cammino al viandante”: una lettera scritta negli anni novanta è finalmente arrivata a Tripoli. Leggi

C’ERA UNA volta… Marco Pantani e il trionfo sull’Alpe d’Huez. Quando il Pirata sconfisse Indurain (era il 1995) : “Ecco che Pantani, ecco che Pantani incomincia quella progressione che avevamo a lungo attesa“. Adriano De Zan iniziava così il racconto dei 36 minuti e 40 secondi nei quali Marco Pantani, nel 1995, scalò i 13,8 chilometri dell’Alpe d’Huez (e vinse la decima tappa di quel Tour de France). Fu la scalata più rapida di una salita tra le più famose del Tour, nonché un’ulteriore dimostrazione che in quel ciclismo la ...

C’ERA UNA VOLTA ROMA… Piazza Navona : La consuetudine era allagare la grande Piazza per permettere al popolo di rifrescarsi durante la calura estiva. Ci troviamo all’ epoca storica risalente al papato di Innocenzo X e la Piazza della quale stiamo parlando è la bellissima Piazza Navona. Una delle più celebri piazze romane, venne costruita dall’imperatore Domiziano nel 86 d.C. nascendo come stadio ed esclusivamente adibito alla realizzazione di attività sportivo-agonistiche ...

Maratona C’ERA UNA volta su Rai4 dal 18 luglio in attesa della settima stagione : Spade da sguinare, cavalli da cavalcare e incantesimi da spezzare, C'era una volta torna in onda con tutto questo e con le meravigliose storie che hanno tenuto incollati allo schermo per sette anni milioni di fan in tutto il mondo. Episodio dopo episodio lo strano albero genealogico del piccolo Henry Mills ha travolto il pubblico e ha regalato dei veri e propri colpi di scena di settimana in settimana, dall'incontro con la madre Emma alla ...