Cena con Salvini | Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso | Matteo sempre più legato ai 5S

Pd - Calenda promuove la 'Cena tra amici' con Renzi - Gentiloni e Minniti : Una risposta alla provocazione di Orfini che aveva parlato di uno scioglimento per la rifondazione. Da Genova interviene anche il segretario martina che fissa le primarie a gennaio 2019. 'Il congresso ...

Scontro nel Pd sul congresso - la mossa - con Cena - di Calenda : Roma, 16 set., askanews, - Sale la tensione nel Pd sui tempi del congresso. Dopo le parole del presidente Matteo Orfini, che ha proposto di sciogliere e rifondare il Pd perchè 'com'è oggi non funziona'...

Lo scontro nel Pd sul congresso e la mossa - con Cena - di Calenda : Roma, 16 set., askanews, - Sale la tensione nel Pd sui tempi del congresso. Dopo le parole del presidente Matteo Orfini, che ha proposto di sciogliere e rifondare il Pd perchè 'com'è oggi non funziona'...

Quella Cena da Calenda per risuscitare la sinistra. Scontro Orfini-Zingaretti : Matteo Renzi è 'un protagonista della vita politica italiana e ha tutto il diritto di dire ciò che pensa, come ce lo ho io'. Tuttavia, prosegue, 'si è aperta nel Paese una competizione su quello che ...

Vanessa Incontrada e il due di picche a Tiberio Timperi : il retrosCena a La Vita in diretta : FUNWEEK.IT - Tiberio Timperi ha davvero preso alla lettera il nome della trasmissione che conduce con Francesca Fialdini tanto da non tirarsi indietro quando c'è da raccontare qualcosa...

Gué Pequeno - il nuovo album/ Con “Sinatra” il rapper si afferma il numero uno della sCena italiana : E' uscito il nuovo album di Gué Pequeno: "Sinatra". L'ex dei Club Dogo si classifica subito al primo posto della classifica di Spotify con "Trap Phone", il singolo con Capo Plaza(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:03:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0 - un successo cruciale verso la Final Six. I possibili avversari degli azzurri nella seconda fase : gli sCenari : L’Italia era scesa in campo convinta e sapeva di avere le carte in regola per sconfiggere il Belgio ai Mondiali 2018 di Volley maschile anche se in pochi si aspettavano un dominio del genere: il 3-0 rifilato ai Red Dragons in appena 90 minuti è andato ben oltre le attese della vigilia e ha dimostrato lo strapotere della nostra Nazionale che ha incantato i 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze e tutti gli appassionati davanti al ...

Invitava le donne a Cena nei ristoranti di lusso poi scappava senza pagare il conto : arrestato : Paul Guadalupe Gonzalez ha tratto in inganno almeno 12 donne, precedentemente conosciute in siti internet per single.Continua a leggere

F1 - Nicolas Todt e quel retrosCena su Leclerc : “quando l’ho conosciuto stava per smettere…” : Il manager di Leclerc ha raccontato a grandi linee la carriera di Leclerc, svelando un piccolo retroscena Orgoglio e soddisfazione, sono i sentimenti provati in questa settimana da Nicolas Todt, dopo l’annuncio del passaggio di Charles Leclerc alla Ferrari. Photo4/LaPresse Il manager del monegasco sognava questo momento da tanti anni, da quel primo incontro avvenuto tra i due grazie al compianto Jules Bianchi, che apparecchiò il ...

SCenaRIO/ Nè Draghi - né l'Ue : l'Italia è già condannata all'austerity : Tante parole contro il Governo italiano sono arrivate nella giornata di ieri. Ma non saranno queste a condannare il nostro Paese all'austerity, dice SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:04:00 GMT)IPHONE XS E XR/ I nuovi modelli svelano le "magagne" dell'Apple pensiero, di S. LucianoFINANZA E POLITICA/ Il nuovo pericolo per l'Italia che il Governo non vede, di C. Pelanda

[Il retrosCena] La notte della lunga battaglia in aula contro il taglio dei fondi alle periferie e in favore dei vaccini : Una notte di battaglia parlamentare, la prima in tre mesi di legislatura, dedicata a chi dice che "questa maggioranza non ha opposizione". Una resistenza "in nome dei principi" contro un decreto che ...

Consob - il presidente Nava si dimette dopo l’attacco della Lega e del M5S | Il retrosCena sul suo addio : I capo gruppo di Lega e M5S alla Camera e al Senato avevano sollevato la questione della incompatibilità. «Solo una questione politica», replica il presidente uscente. Di Maio: «Nomineremo un servitore dello stato e non della finanza internazionale». Renzi: «Nava costretto alle dimissioni da cialtroni, danno enorme»

Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele / Prima foto insieme su Instagram : "A Cena con daddy" : Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele per la Prima volta "sui social insieme". Il figlio di Maria De Filippi posta la Prima foto su Instagram con il papà(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 21:35:00 GMT)

Il futuro del commercio globale e gli sCenari di conflitto : Il protezionismo pone importanti sfide all'economia italiana e globale, innescando un circolo potenzialmente esplosivo. Questo il tema trattato nell'evento organizzato dal Centro studi del pensiero liberale a Milano.La scintilla è scoccata in marzo, ma l'incendio, a sette mesi di distanza, sembra tutt'altro che destinato a spegnersi. Se di dichiarazione di guerra non si può parlare senza scadere nell'iperbole, la decisione del ...