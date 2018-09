Caso Regeni | Fico ad Al-Sisi | non arretreremo mai sulla verità

Caso Regeni - Fico ad Al Sisi : "Vogliamo passi avanti in tempi brevi" - : "Sono qui perché siamo a punto di stallo", ha detto il presidente della Camera incontrando al Cairo il capo di Stato egiziano. Ha spinto perché "ci siano soluzioni immediate e inizi un vero processo". ...

Caso Regeni - Amnesty Italia : “Al-Sisi a Di Maio ha detto ‘Giulio è uno di noi’? Offensivo e inaccettabile” : “‘Giulio è uno di noi’. detto da Al-Sisi, ossia da colui che sovrintende al sistema repressivo che ha inghiottito Giulio Regeni e migliaia di egiziani, è qualcosa di completamente Offensivo e inaccettabile. A furia di blandirlo e riverirlo, è arrivato a questo punto”. Il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury è intervenuto su Twitter per condannare le dichiarazioni del presidente egiziano dopo l’incontro con ...

EGITTO - DI MAIO CAUTO SUL Caso REGENI/ Amnesty : “Italia non tema nel chiedere la verità” : CASO REGENI, Di MAIO incontra il presidente Al-Sisi in EGITTO: "svolta su indagini entro fine anno. La verità va accertata". No novità sul ricercatore italiano ucciso: critica di Amnesty(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:32:00 GMT)

