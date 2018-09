Case popolari | la finanza acquisisce l' intervista alla Zappatore

Corruzione a Roma per le Case popolari : 6 arresti - anche un dipendente del Comune : Corruzione nell'assegnazione delle case popolari a Roma. Sei persone sono finite agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un'indagine della polizia di Stato e della polizia locale,...

Roma.Assegnazione Case popolari - arresti : 9.52 Sei persone sono finite agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un' indagine della polizia e della polizia locale sulla corruzione nell'assegnazione di alloggi popolari e locali commerciali dell'Ater. Tra le accuse:corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Tra gli arrestati un funzionario e un dipendente Ater e un dipendente del Comune di Roma. Per gli inquirenti avrebbero creato un ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - OLTRE SEICENTOMILA EURO PER LE Case POPOLARI : Finanziati 18 progetti di manutenzione in altrettante palazzine Il sindaco: "Interventi necessari per i tanti inquilini che risiedono negli alloggi e da troppo tempo attendono misure concrete" OLTRE ...

Case popolari - terminati gli interrogatori. Attesa la decisione del giudice su misure interdettive - : Sono terminati, nel pomeriggio di oggi, gli interrogatori di garanzia di tutti gli indagati raggiunti da misura interdettiva. Questa mattina è stata ascoltata dal giudice Luisa Fracasso, 46enne di ...

Lecce - Case popolari e voti. Il gip : “L’ex assessore - su richiesta del senatore Marti (Lega) - provò a darne una a fratello boss” : L’ex assessore alla Casa di Lecce, Attilio Monosi, si interessò per assegnare una casa al fratello del boss della Scu “su esplicita richiesta di omissis e di Damiano D’Autilia“, ex consigliere comunale. Ed è dietro quell’omissis riportato dal gip del tribunale salentino Giovanni Gallo nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito 7 persone lo scorso venerdì che l’inchiesta della procura di Lecce ...

Inchiesta Case popolari : per evitarle lo sfratto si prova a modificare la Legge Regionale : In questo contesto si inserisce il tentativo di far passare l'emendamento per il quale, ad onta della diversa appartenenza politica, si prodigavano entrambi. Queste due conversazioni telefoniche ...

Castiglione : fake news Case popolari ad abusivi fuori graduatoria : Roma – “Basta prendere in giro i cittadini. Non ci stiamo piu’. Smontiamo le ultime fake news. Chiariamo alcune false informazioni che si susseguono da giorni, spesso al fine di diffondere confusione e paure. Inizio dalla ‘balla’ piu’ grande. Ovvero, che alcune case popolari potrebbero essere assegnate ad occupanti abusivi fuori da ogni graduatoria. Falso. Cosi’ falso che risulta surreale anche il solo ...

Roma - sgombero via Costi : Raggi “minaccia per salute”/ Circolare Salvini - ex occupanti : “dateci Case popolari” : Sgomberi, primo intervento in palazzo occupato a Roma. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione sulla strada da seguire(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:15:00 GMT)