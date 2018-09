Casadei | 60 anni di scarpe di design tra tradizione e innovazione

vanityfair

: Continua il tour estivo di Mirko Casadei con l'orchestra che quest’anno Continua il tour estivo di MIRKO CASADEI co… - Milanodascoprir : Continua il tour estivo di Mirko Casadei con l'orchestra che quest’anno Continua il tour estivo di MIRKO CASADEI co… - stefy_casadei : RT @myrtamerlino: Andrea ha 8 anni ed ha sconfitto da poco la leucemia. Non può ritornare a scuola perché nella sua classe vi sarebbero alc… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Lesono la passione N°1 delle donne. E, griffe-icona nel mondo delle calzature, è tra i marchi favoriti dalle fashionistas. Questo grazie a modelli dalle linee moderne e tacchi di, nati dalla costante ricerca del brand che vanta eccellenza nell’artigianalità,, radici solide e una tecnica unica, tutte maturate in sei decenni di storia. È questa la storia del brand capitanato da Cesare, seconda generazione della famiglia che oggi riveste il ruolo di Direttore Creativo dell’azienda e che da sempre ha un motto: «Guardare indietro per guardare avanti». La, insomma, incontra l’. E, per l’esattezza, tale binomio di valori quest’anno compie 60di creatività e sviluppo costante. La forza della griffe? «Le nostresono il risultato del lavoro di team – spiega ...