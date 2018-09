Caos Serie B | sempre più vicino il passaggio a 22 squadre | tutti i dettagli

Ripescaggi Serie B - il Caos prosegue : “adesso si può tornare a 22 squadre” : Ripescaggi Serie B, ancora una volta potrebbe esserci un ribaltone in merito alla composizione del campionato cadetto, l’annuncio del presidente del Consiglio di garanzia del Coni Frattini La Serie B sempre più nel caos e di conseguenza anche la Serie C. La questione Ripescaggi assume contorni davvero assurdi, ancora non è chiaro come verranno composti i campionati, anche se in realtà sono entrambi già iniziati. Insomma, una querelle ...

Serie B e C nel Caos - accolto il ricorso della Ternana : “adesso si sospendano le gare” : Il Tar potrebbe ribaltare ancora una volta la composizione dei campionati di Serie B e C, la Ternana chiede di non giocare “Mi aspetto che le partite delle squadre ‘ripescabili’ in Serie B vengano sospese“. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, dopo il provvedimento con cui il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia del Coni ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Tar su Catania e Avellino : è sempre più Caos [DETTAGLI] : È confermata l’esclusione dell’U.S.Avellino 1912 dal campionato di Serie B di calcio. L’ha deciso il Tar del Lazio con un ‘ordinanza con la quale ha respinto la richiesta della società sportiva di sospensione dei provvedimenti con i quali è stata disposta la sua non ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. Per il Tar “al sommario esame proprio della presente fase, non si ...

Caos Serie C - la Viterbese minaccia : "Pronti a ritirare la squadra" : La società laziale contesta l'inserimento nel girone C. Intanto i ricorsi del Catania e delle altre squadre che non sono state ripescate in B verranno discussi il 28 settembre

Caos Serie C senza fine - la Viterbese minaccia di ritirare la squadra : ecco il perchè : Nonostante finalmente siano stati stilati i calendari, in Serie C continua a regnare il Caos. Stavolta i problemi riguardano la composizione dei gironi, con la Viterbese-Castrense che ha puntato i piedi dopo essere stata inserita in quello del sud. La società di Piero Camilli ha trasmesso un comunicato pesante rivolto ai vertici federali, responsabili di non aver preso in considerazione le problematiche economiche e logistiche che i ...

Caos Serie B - resta a 19 : ricorsi "inammissibili" : La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. Con un colpo a sorpresa, per molti di spugna, il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara "inammissibili" i ricorsi per i ripescaggi in Serie B di Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania, Novara ed Entella. Il presidente Franco Frattini se ne dissocia subito: "Mai nella storia ...

Caos Serie A - in arrivo punti di penalizzazione per due squadre : cambia la classifica [NOMI e DETTAGLI] : Nella giornata di oggi sono arrivate le sentenze sul campionato di Serie B, si è deciso di mantenere il format a 19 squadre. Ma non è di certo finita, sono in arrivo altri ricorsi, la certezza è che non è stata messa la parola fine, non sono da escludere nuovi ribaltoni. Ma è Caos anche per il campionato di Serie A, due club sono a serio rischio penalizzazione. Dopo una Serie di rinvii prenderà il via mercoledì il processo nei confronti ...

Caos in Serie B - Malagò : “il collegio sta riflettendo” : “I ricorsi sulla Serie B? Sbagliato dare giudizi, vedo che tanti altri lo fanno io invece ho grande rispetto. Vediamo cosa accadrà martedì o mercoledì. Vorrei pensare che sia un ulteriore elemento di riflessione e Serietà proprio per la complessità della materia. Questo fa onore a chi ha voluto il più possibile della decisione da prendere”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l’attesa sentenza del ...

Caos totale in Serie B : campionato a 22 squadre? I club pronti al ricorso al Tar - si rischia il blocco : RIPESCAGGI Serie B E Serie C- Centinaia di migliaia di tifosi tra le squadre di Serie B e Serie C attendono le decisioni del Collegio di garanzia dello Sport, attese tra domani sera e martedì mattina. All’interno dell’organismo presieduto da Franco Frattini, più volte deputato, ministro e commissario europeo, vi è una spaccatura forte: l’ipotesi di una decisione sofferta, presa a maggioranza, è una certezza. La posizione di ...

Le notizie più importanti di oggi : il Caos in Serie B ed infortuni terribili : Le notizie più importanti di oggi – L’assegnazione del Pallone d’Oro si avvicina e in Francia è cominciato il toto-candidati. Secondo L’Equipe sono tre i calciatori dei ‘Bleus’ campioni del mondo che possono ambire concretamente alla conquista del prestigioso trofeo: si tratta del difensore Raphael Varane, che ha vinto la Champions League con il Real Madrid; degli attaccanti Antoine Griezmann (vincitore dell’Europa League con ...

Serie B e calcio femminile : è Caos senza precedenti - tensione alta in attesa della sentenza : Slitta la sentenza riguardante il format del campionato di Serie B, polemiche clamorose in vista delle decisioni di martedì ma caos anche per quanto riguarda il calcio femminile. La Lega nazionale dilettanti ha rimarcato un possibile conflitto di interessi all’interno della composizione del Collegio stesso: “La relatrice dei giudizi riuniti relativi ai campionati di vertice di calcio femminile (avvocato Gabriella Palmieri ...

Le notizie più importanti di oggi : dal Caos in Serie B fino alle ultime news di mercato : Il presente si chiama Champions, ma il futuro potrebbe riservare incarichi prestigiosi per Steven Zhang, figlio del proprietario dell’Inter. Thohir, attualmente ancora numero uno del club nerazzurro, ha il mandato in scadenza a fine ottobre e il suo successore potrebbe essere proprio il 26enne Steven. Il passaggio di testimone permetterebbe al rampollo di casa Zhang di diventare il presidente più giovane della Serie A. ...

Caos-ripescaggi Serie B - Napolitano : 'Fatto grave il ricorso di 6 squadre' : ... Napolitano ha aggiunto: 'Ieri è accaduto un fatto grave, che il commissario straordinario della Figc è stato denunciato per abuso d'ufficio dopo una vita dedicata allo sport. Questo trasforma il ...

Serie C - tanti club ancora in bilico : Caos gironi e calendari a pochi giorni dal via : A pochi giorni dall’avvio del campionato, l’incertezza regna ancora sovrana. Sarà una giornata decisiva anche per la prossima C, non solo per la Serie B. Oggi, il Collegio di Garanzia del Coni si concentrerà su format e ripescaggi in B che andrebbero quindi a ridisegnare la mappa della Serie C. Novara e Catania sono i casi più spinosi: chiedono il ripescaggio. Gli interessi di Pro Vercelli e Ternana, invece, sono in conflitto ...