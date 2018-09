Cancro al colon | tra i tumori che uccide di più Ti salvi la vita se stai attento a 3 cose

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 settembre 2018) Tutti avrete sentito parlare di tumore al. E tutti ne avrete sentito parlare come di uno deipiù letali. Ilal, più degli altri, richiede una diagnosi tempestiva perché, se non viene preso in tempo,. Se invece lo si scopre ai primi sintomi, i farmaci di nuova generazione come gli anticorpi monoclonali posso aumentare notevolmente le chances di sopravvivenza. Ecco perché è fondamentale conoscere tutti i sintomi di un tumore aggressivo come quello al. Intanto capiamo bene dove è posizionato ile a cosa serve.L’intestino è l’organo deputato all’assorbimento delle sostanze nutritive che provengono dall’alimentazione. È un tubo della lunghezza di circa 7 metri – che può arrivare anche a 10 – ed è suddiviso in intestino tenue, o piccolo intestino (a sua volta ripartito in duodeno, digiuno e ileo), e intestino crasso, o grosso intestino. ...