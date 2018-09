Campione d' Italia | CF non può intervenire su processo liquidazione

VIDEO Italia Campionessa del Mondo! Le Farfalle vincono con le tre palle e due funi - l’esercizio trionfale delle azzurre : L’Italia si è laureata Campionessa del Mondo con le tre palle e le due funi ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno confezionato un’impresa strepitosa riuscendo a conquistare la medaglia d’oro nell’esercizio misto battendo la Russia e l’Ucraina. Una vera apoteosi per le ragazze di Emanuela Maccarani alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) che sono riusciti a imporsi nella Finali di Specialità con ...

Ginnastica ritmica - ITALIA CampioneSSA DEL MONDO! Le Farfalle spiccano il volo - tre palle e due funi dorate! Battuta la Russia : CAMPIONESSE DEL MONDO! Impresa stratosferica dell’ITALIA, le Farfalle confezionano l’ennesima magia della loro folgorante storia e trionfano nell’esercizio misto ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica che si sono appena conclusi alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). Le ragazze di Emanuela Maccarani, dopo aver conquistato l’argento nel concorso generale e l’annessa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ...

"L'Italia è bella - ma non premia l'eccellenza. Io - Campione d'informatica - ad Harvard per avere un'opportunità" : Fabio Pruneri ha 19 anni, il diploma allo scientifico Alessandro Volta di Milano, un medagliere gremito di ori, argenti, e bronzi per le varie competizioni informatiche e un biglietto di ingresso per Harvard staccato quest'estate. L'ultimo successo sono le Olimpiadi di Informatica in Giappone che ormai non gli fanno più effetto perché: "Dopo che ne fai a centinaia di gare, cominci a essere sempre più lucido" dice, col ...

Campione d’Italia scopre la povertà : “Adesso siamo un paese fantasma” : «Mettiamola così: o riapre il casinò o entro tre mesi diventiamo un paese fantasma. Io lavoravo lì, mio marito anche e ho due figlie. Diciamo che ho soldi fino a dicembre, mese più mese meno». E poi? «E poi chissà. Sappiamo di tre famiglie che vivono senza corrente elettrica perché non possono più pagare le bollette»....

FILIPPO MAGNINI NELLA GIURIA DI MISS ITALIA 2018/ Il Campione di nuoto sostituirà il pilota Andrea Iannone : FILIPPO MAGNINI sarà uno dei sette giurati della finalissima di MISS ITALIA 2018. Il nuotatore prende il posto del pilota Andrea Iannone, che ha dato forfait all'ultimo momento.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:00:00 GMT)

L’Uomo del Giorno : Fabio Cannavaro - nel 2006 il capitano dell’Italia Campione del Mondo : Fabio Cannavaro è nato a Napoli il 13 settembre del 1973. Considerato uno dei migliori difensori nella storia del calcio, nel 2006 è stato Campione del Mondo con la Nazionale italiana, della quale ha detenuto il record di presenze dal 2009 fino al 2013 (136, superato poi da Gianluigi Buffon), e della quale è stato il capitano dal 2002 al 2010; è inoltre il secondo giocatore con più presenze da capitano in Nazionale (79, ancora dietro ...

Campione d'Italia - la finanza in Comune - acquisiti nuovi documenti : Solo un eventuale intervento della politica, con una modifica normativa, potrebbe cambiare le carte in tavola. Al momento però non si vedono spiragli. La crisi del casinò è collegata a doppio filo ...

Windsurf – 1° Campionato italiano Slalom Giovanile : tutti i risultati - Onali Campione U20 : Concluso il 1° Campionato italiano Slalom Giovanile Windurf 2018 – Firerace 120. Assegnati a Talamone (GR) i titoli under 15, under 17 e under 20. Il nuovo Campione under 20 è Riccardo Onali, under 17 Alessandro Iotti e under 15 Giorgio Cao Falcqui. Nel femminile è Anna Biagiolini Si è appena concluso il 1° Campionato italiano Giovanile Slalom Firerace 120. Tre giorni di gare nella baia di Talamone, vicino Grosseto, presso il circolo ...

Beach Soccer : Italia Campione d’Europa - battuta la Spagna : C’è un’Italia del pallone che vince: è quella del Beach Soccer, laureatasi campione d’Europa ad Alghero grazie al successo in finale contro la Spagna per 9-8 dopo i rigori (il match era finito 2-2). Un successo giunto al termine di un percorso netto. Quattro gare, altrettante vittorie, contro i campioni d’Europa in carica della Russia, due nazionali di primo piano come Bielorussia e Ucraina e infine le Furie Rosse. ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : ITALIA CampioneSSA! Azzurre in trionfo - sconfitta la Russia in rimonta. Impresa stellare : CAMPIONESSE D’EUROPA! L’ITALIA ha compiuto una vera e propria Impresa a Tirana (Albania) e ha vinto gli Europei U19 di Volley femminile sconfiggendo la Russia per 3-2 (24-26; 18-25; 26-24; 25-22; 15-9) al termine di una pazza partita in cui abbiamo anche annullato un match-point nel terzo set prima di scatenarci e volare verso il trionfo. Nel giorno in cui sono incominciati i Mondiali maschili a Roma, con tanto di vittoria dei ...

