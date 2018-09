Caldo record in Europa | la “bolla di calore” è già sul Continente | +32°C a Madrid | +30°C

Allerta Meteo - Europa nel caos per l’arrivo dell’Uragano Helene : weekend da incubo alle Azzorre - poi colpirà Irlanda e Scozia scatenando un’incredibile ondata di Caldo record in tutto il Continente : allerta Meteo Europa – L’ormai ex “Uragano” Helene, sotto forma di “Tempesta Tropicale“, continua a muoversi nell’oceano Atlantico verso l’Europa: tra poche ore arriverà sulle isole Azzorre dove si abbatterà con particolare violenza, provocando pesanti conseguenze. Gli ultimi rilevamenti, alle ore 11:00 di stamattina, evidenziano un vortice ciclonico profondo 988hPa con venti venti a 113km/h: ...

Previsioni Meteo - l’Uragano Helene si dirige verso l’Europa mentre Florence colpisce gli USA : scatenerà un’incredibile ondata di Caldo record in tutto il Vecchio Continente! : 1/36 ...

METEO - SUPER Caldo SULL'ITALIA : AL NORD TEMPERATURE RECORD/ Ultime notizie : colpo di coda dell'estate? : METEO, CALDO e sole: torna l'estate. Ultime notizie, 30 gradi al NORD e al centro della nostra penisola, ma le notti saranno comunque fresche: colpo di cosa dell'estate(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Giappone - l’estate 2018 è un vero e proprio inferno : alluvioni - Caldo record - tifoni e terremoti mettono in ginocchio il Paese : alluvioni, tifoni, terremoti e un’ondata di caldo record. l’estate 2018 è stata incredibilmente devastante e letale per il Giappone, nonostante sia un Paese soggetto e preparato ai disastri naturali. Ecco una panoramica degli eventi catastrofici che hanno colpito lo Stato, messo sempre più a dura prova dalle forze della Natura. 18 Giugno, Terremoto ad Osaka: Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la città di Osaka all’ora di punta del mattino, ...

Caldo record in Cina : temperature mai così alte dal 1961 : Un’estate da record in Cina, dove hanno vissuto la stagione più calda in oltre 50 anni, dal 1961. La temperatura media nazionale si è attestata a 22 °C, 1 in più rispetto alla norma, mentre 55 stazioni di rilevamento hanno registrato record per le temperature massime. Lo ha riferito l’agenzia cinese Xinhua citando l’ente meteorologico locale. Le alte temperature sono durate più a lungo, hanno interessato un maggior numero di ...

Dopo il record di Caldo dal 1800 - ora il maltempo spazza l’Italia : Il maltempo arriva in Italia in un 2018 che si è classificato fino ad ora come l’anno più bollente dal 1800, anno in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,46 gradi rispetto alla media storica nei primi sette mesi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, divulgata in occasione del brusco cambiamento del meteo di Ferragosto lungo tutta la Penisola, sulla base dei dati Isac Cnr. “E’ ...

Caldo record in Europa : 65° giorno consecutivo con oltre 25°C in Norvegia - mentre le zanzare spariscono dalla Finlandia e il Portogallo lotta contro gli incendi : Una contea vicino ad Oslo, capitale della Norvegia, ha battuto un record che resisteva da 71 anni per quanto riguarda i giorni consecutivi con temperature superiori a 25°C. L’Istituto Meteorologico norvegese ha dichiarato che il record precedente per la contea di Buskerud, a ovest di Oslo, erano i 62 giorni di fila del 1947. Il record è stato battuto lunedì 6 agosto e oggi, 8 agosto, è il 65° giorno consecutivo in cui le temperature hanno ...

Siccità - ondate di Caldo record e alluvioni : ecco come i cambiamenti climatici stanno aumentando i fenomeni metro estremi : L’emisfero settentrionale sta vivendo un’altra estate molto calda. Il Giappone ha dichiarato le sue temperature record un disastro naturale. L’Europa sta soffocando sotto una prolungata ondata di caldo, con incendi devastanti in Grecia e insolitamente anche nell’Artico. Incendi alimentati dalla Siccità si stanno diffondendo negli Stati Uniti occidentali. Per Friederike Otto, modellista del clima alll’University of Oxford, le scorse settimane ...

Caldo record in Giappone - situazione critica : battuti tutti i record - oltre 70.000 persone in Ospedale : Sono oltre 70mila le persone ricoverate negli ospedali Giapponesi negli ultimi tre mesi, a causa dell’ondata di Caldo che ha attraversato ed e’ ancora presente sull’intero arcipelago. Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, un totale di 71.265 individui hanno visitato gli ospedali per sintomi associati a colpi di calore, mentre ammontano a 138 le vittime accertate per il Caldo tra il 30 ...

Il Caldo record stravolge il Nord Europa : in Norvegia le renne si rifugiano nelle gallerie - incendi senza precedenti in Svezia : Le autorità in Norvegia hanno avvisato gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla presenza nelle gallerie stradali di renne e pecore alla ricerca di riparo dal gran caldo. La Norwegian Public Roads Administration riporta che lo scorso mese c’è stata una collisione tra un motociclista e una renna, mentre la NTB, principale agenzia di stampa della Norvegia, sostiene che ci sono state 44 collisioni con renne e pecore vaganti dal 10 ...

Francia - Caldo record : sconsigliata l’ascesa al Monte Bianco : I fenomeni franosi legati alle alte temperature hanno portato le autorità francesi a sconsigliare ufficialmente l’ascesa del Monte Bianco (4.807 metri) lungo la via normale del Gouter, la più frequentata. “A causa dell’ondata di caldo e del fenomeno di siccità che interessa il dipartimento da diverse settimane, si stanno verificando importanti cadute di pietre” lungo l’itinerario, si legge in una nota congiunta di ...

Caldo record in Portogallo e Spagna : tre morti e temperature altissime : Continua l’ondata di calore, con temperature record oltre la media della stagione, in Spagna e Portogallo, e tre persone sono morte per le conseguenze di un’insolazione. Secondo il servizio metereologico della Catalogna, il picco di Caldo si raggiungerà nel fine settimana quando si toccheranno i 40 °C nelle zone interne e i 35 °C sul litorale. Non va meglio in Portogallo. Venerdì superati i 45 °C . L'articolo Caldo record in ...

