Calcolo punteggio e partecipazione concorso abilitati | le risposte ai vostri quesiti 17

(Di lunedì 17 settembre 2018) Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – aipiù comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it. Leai1° QUESITO Lisa – Buonasera, sono diplomata presso l’Accademia di Belle Arti (a.a.2001/2002), sono in terza fascia di istituto, non abilitata, senza 24 CFU, ma con anni di servizio. Sapete dirmi se posso partecipare al? Oppure ad altri concorsi appositi? Scandura L. – Gentile dottoressa, lei non poteva partecipare alpoiché non è abilitata. Infatti il bando pubblicato in (GU n.14 del 16-02-2018) all’art. 3 comma 1 recita: “Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle ...