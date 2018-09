Calcio : Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : ANSA, - ROMA, 17 SET - Andrea Petagna, con i primi due gol realizzati con la nuova maglia proprio ai suoi ex compagni, ha dato la vittoria alla Spal sull'Atalanta, nel posticipo della quarta giornata ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Atalanta 2-0 : una doppietta dell’ex Petagna stende i bergamaschi : La SPAL batte 2-0 l’Atalanta nel posticipo della quarta giornata della Serie A di Calcio. Gli Estensi grazie ad una doppietta proprio dell’ex nerazzurro Andrea Petagna, trovano una bella vittoria e vanno così al secondo posto in classifica con nove punti, confermando un avvio stagionale ben oltre le aspettative. Prestazione opaca invece per la squadra di Gasperini, che prosegue così il momento negativo. Avvio di partita con ritmi piuttosto bassi ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Milan 1-1 - Higuain si sblocca - ma non basta. L’argentino risponde a Joao Pedro : Non basta al Milan il primo gol in rossonero di Gonzalo Higuain per uscire con i tre punti da Cagliari. Finisce 1-1 il posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A alla Sardegna Arena. L’argentino ha comunque salvato la squadra di Gattuso con la rete nella ripresa, che ha recuperato il vantaggio iniziale firmato da Joao Pedro. Proprio il brasiliano è stato inserito a sorpresa dal primo minuto da Maran e il fantasista dei sardi ha ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Lazio 0-1. Decide un gol di Marco Parolo in avvio di ripresa : La Lazio espugna per 0-1 il campo dell’Empoli nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A e si porta a quota sei punti in classifica, mentre i toscani restano fermi a quattro. Per la seconda partita consecutiva l’Empoli non va in gol, mentre i biancocelesti per il secondo turno consecutivo non subiscono reti, vincendo col minimo scarto. Nel primo tempo però la prima occasione è per i padroni di casa, che al 9′ si ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

Serie A Parma - Carra : «Dimarco? Non era Calcio di rigore» : Parma - "In una partita ci sono episodi da entrambe le parti e non entro nel merito delle decisioni arbitrali. Ma a me quello di Dimarco non è sembrato rigore, e credo anche al Var: il pallone ...