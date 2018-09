Cagliari-Milan 1-1 | Higuain salva Gattuso

Acuto di Higuain - il Milan si salva a Cagliari : "L'inizio è stato imbarazzante , è un aspetto che dobbiamo migliorare - ha dichiarato l'allenatore rossonero ai microfoni di 'Sky Sport' - Se poi vai sotto 2-0 questa partita non la recuperi più, ...

Il Milan sbatte sul Cagliari : finisce 1-1 alla Sardegna Arena : Il Milan di Gennaro Gattuso non riesce a sfondare in casa del Cagliari di Rolando Maran: finisce 1-1 alla Sardegna Arena e per quanto visto in campo il pareggio appare il risultato più giusto. Meglio i sardi nel primo tempo, decisamente più pimpanti i rossoneri nella ripresa. Al gol di Joao Pedro siglato al 4' di gioco ha risposto il Pipita Gonzalo Higuain al 55', al primo gol ufficiale con la maglia del Milan. Con questo pareggio la squadra di ...

Gattuso striglia il Milan dopo il pareggio col Cagliari : “20' imbarazzanti! Higuain? Ecco cosa penso” : Le parole di Gattuso dopo il pareggio di questa sera del Milan contro il Cagliari: il tecnico rossonero duro e severo con i suoi giocatori pareggio non troppo soddisfacente per il Milan, questa sera a Cagliari. I rossoneri hanno subito l’aggressività della squadra sarda, nel primo tempo dell’anticipo di questa sera, della quarta giornata di Serie A, per poi reagire nel secondo tempo, con la prima rete di Higuain con la maglia ...

Cagliari-Milan 1-1 : Higuain risponde a Joao Pedro : Il Cagliari pareggia con il Milan in casa, 1-1,. A segno Joao Pedro e Higuain, al primo gol con la maglia del Milan. LEGGI LA CRONACA

Cagliari-Milan - sofferto pareggio. Higuain - primo gol rossonero - ma non basta : Non basta al Milan di Gattuso il primo gol ufficiale di Gonzalo Higuain per avere la meglio sul Cagliari e tornare dalla Sardegna con i tre punti in tasca. I primi 20' dell'undici di Gattuso sono ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Milan 1-1 - Higuain si sblocca - ma non basta. L’argentino risponde a Joao Pedro : Non basta al Milan il primo gol in rossonero di Gonzalo Higuain per uscire con i tre punti da Cagliari. Finisce 1-1 il posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A alla Sardegna Arena. L’argentino ha comunque salvato la squadra di Gattuso con la rete nella ripresa, che ha recuperato il vantaggio iniziale firmato da Joao Pedro. Proprio il brasiliano è stato inserito a sorpresa dal primo minuto da Maran e il fantasista dei sardi ha ...

Cagliari-Milan 1-1 : il gol di Higuain risponde al ritorno di Joao Pedro : Nella sera in cui Gonzalo Higuain trova il suo primo gol in rossonero, il Milan pareggia 1-1 a Cagliari e non allunga la classifica. Squadra di Gattuso subito sotto: palo di Pavoletti, sulla respinta ...

LIVE Cagliari-Milan in DIRETTA : pareggio per 1-1. Decidono Joao Pedro ed Higuain : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Milan, posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Dopo la pausa della nazionale le due squadre si ritrovano alla Sardegna Arena per confermarsi dopo i successi dell’ultimo turno: i sardi arrivano dalla preziosa vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, mentre i rossoneri hanno superato all’ultimo respiro a San Siro la Roma con un gol di Cutrone. Proprio ...

Posticipo serie A - Cagliari-Milan 1-1 : 22.23 Pari il Posticipo fra Cagliari e Milan. Rossoneri folgorati dall'avvio bruciante dei sardi. Al 4' Pavoletti centra il palo, Joao Pedro (al rientro dopo i sei mesi di squalifica) è pronto a ribadire in rete. Al 16' palo di Barella in torsione dai 18 metri. Il Milan comincia gradualmente a ritrovarsi.Occasione per Bonaventura su cross di Calabria. Nella ripresa parte meglio la squadra di Gattuso e al 55' Higuain sigla il suo primo gol in ...

