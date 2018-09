Cadillac - Il diesel cede il passo all' elettrificazione

quattroruote

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il Gruppo GM e in particolare il marchiofanno marcia indietro sullo sviluppo del. In una intervista ad Autonews.com il presidente della, Steve Carlisle, ha confermato che i progetti in corso saranno ridiscussi per dare priorità all'. Questo processo è già in atto a livello globale e rientra nelle strategie che il gruppo americano ha già pianificato, ad esempio, in Cina.Priorità all'. Il progetto originale del brand di lusso della General Motors era quello di offrire motori a gasolio per la gamma europea, sfruttando poi la stessa tecnologia anche per alcuni allestimenti dei modelli americani. Il repentino cambio di rotta dei mercati, con il calo vistoso della domanda in Europa e l'introduzione di molti modelli elettrificati da parte della concorrenza, hanno convinto i vertici a scegliere nuove strade. La cessione della Opel ...