C destra | Giorgetti | vediamo se intesa

Giorgetti : non faremo Opa su centrodestra - ma elettori ci votano : Milano, 31 ago., askanews, - 'Non abbiamo tempo per fare un progetto per fare un'Opa più o meno ostile sugli alleati del centrodestra, non abbiamo le risorse per farlo, ma le idee della Lega e di ...

Giancarlo Giorgetti a Pietro Senaldi : 'Centrodestra oggi è categoria dello spirito - non della politica' : Per questo, se Giancarlo Giorgetti dice che 'il centrodestra appartiene ormai a una categoria dello spirito, non della politica ', significa che la formula sopravvissuta tra alti, tanti, e bassi, ...

GIORGETTI AVVISA IL GOVERNO : "EUROPA E ELITE VOGLIONO FARCI FUORI"/ Sul centrodestra "Categoria dello spirito" : GIORGETTI AVVISA il GOVERNO: "Attacco dei mercati a fine agosto". Sottosegretario, messaggio chiaro all'esecutivo Lega-M5s: "Europa e ELITE ci temono"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:12:00 GMT)

Lega - Forza Italia : “Salvini lasci il M5s e torni con noi”. Ma Giorgetti : “Il centrodestra? Categoria dello spirito” : Uno chiede a Matteo Salvini di interrompere subito l’alleanza di governo con il Movimento 5 stelle e tornare all’ovile del centrodestra. L’altro, però, risponde bollando il centrodestra come “una Categoria dello spirito”. S’infiamma il rapporto tra la Lega e Forza Italia con il partito berlusconiano che appare spaccato dalla decisione del Carroccio di correre da solo in Abruzzo. Da una parte ci sono i falchi ...

Giancarlo Giorgetti - la mossa estrema per salvare il centrodestra : l'indiscrezione su Foa e il leghista : Incassato il via libera del Cda della Rai sul nome di Marcello Foa come prossimo presidente, resta tutto da sciogliere il nodo dei voti necessari in Commissione Vigilanza, con il rischio sempre più ...

Nel centrodestra resta il gelo Giorgetti prova a mediare : 'Forza Italia da settembre scatenerà la lotta di liberazione dell'economia nazionale come condizione irrinunciabile per una società libera e liberale. Salvini ci ascolti e, se dal suo governo ...

Dl dignità : Giorgetti (Fi) - è fallimentare - Lega lasci M5S e torni nel centrodestra (2) : (AdnKronos) - “Gli amici della Lega – conclude Massimo Giorgetti - hanno oggi la responsabilità di scegliere tra il M5S, che sul tema del lavoro ha un’idea ‘social comunista’, e la ricomposizione di un nuovo Centro Destra, vicino alle imprese e ai lavoratori, per un innovativo patto sociale sulla ba