Bra | salute | gastronomia | solidarietà e Sport in Piazza | FOTO

COME STA SERGIO MARCHIONNE?/ Operato alla spalla - ma i cda gettano om Bra sul suo stato di salute : Le condizioni di salute di SERGIO Marchionne sono avvolte nel mistero. COME sta realmente? La versione di un'operazione alla sp alla sembra non reggere(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:19:00 GMT)

Odissea per una Tac e morte cereBrale del 47enne larinese : il ministro della Salute invia in Molise una task force per accertare i fatti : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una task force per accertare i fatti in relazione alla morte celebrale dell'uomo di 47 anni di Larino, dichiarato cerebralmente morto e ...