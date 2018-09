BOVES All' Atlante dei Suoni il viaggio serale all' insegna delle note attraverso i 5

BOVES / Il weekend all'insegna del jazz : domenica tanta musica dalle 12 in piazza dell'Olmo : Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. Per informazioni telefonare a «PS , Post-Scriptum, BOVES eventi» al 342.6846481 pagina Facebook del Comune di BOVES e di Vie di jazz . In caso di maltempo ...

BOVES/ Al via le prevendite per partecipare alla Cena del ricetto di lunedì 27 agosto : Sono in vendita le prevendite per partecipare alla tradizionale "Cena del ricetto" che si svolgerà a BOVES lunedì 27 agosto alle ore 20 in piazza Italia. Il costo della Cena è di euro 16 e comprende: -...