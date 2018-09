Borsellino | Di Matteo | ' Siamo vicini alla verità'

Borsellino - Di Matteo al Csm : “Il deposito ritardato dei confronti di Scarantino? Abbiamo prima indagato per capire chi mentisse” : “Abbiamo cercato di fare un’indagine per capire chi stesse mentendo e poi Abbiamo depositato i confronti. Che sono stati depositati prima della conclusione del Borsellino bis. Le difese non sono state private da quei confronti”. Lo ha detto il pm Nino Di Matteo al Csm. Il riferimento è per il confronto avvenuto il 13 gennaio 1995 tra il falso pentito Vincenzo Scarantino e i collaboratori di giustizia Salvatore Cancemi, Mario ...

