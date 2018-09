Borsellino | Di Matteo al Csm | “Il deposito ritardato dei confronti di Scarantino? Abbiamo

Borsellino - Di Matteo a Csm : “Magistrati accostati al depistaggio? Ingiusto - ho pagato prezzi altissimi per la verità” : “Sulla strage di via d’Amelio siamo a un passo dalla verità. Mai come ora siamo vicini alla verità. E questo grazie a me e ad altri magistrati”. Questo è quanto rivendicato dal pm Nino Di Matteo nell’audizione di fronte alla prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dell’istruttoria sulla strage di Via D’Amelio. “Non è giusto che questi magistrati siano oggi accostati ...

Pm Di Matteo al Csm : 'Mai stati così vicini alla verità sulla morte di Borsellino' : "sulla strage di via d'Amelio siamo a un passo dalla verità. Mai come ora siamo vicini alla verità. E questo grazie a me e ad altri magistrati". Lo ha detto il pm Nino Di Matteo nell'audizione davanti ...

Borsellino - Di Matteo : a un passo verità : 17.38 "Sulla strage di via d'Amelio siamo a un passo dalla verità.Mai come ora siamo stati così vicini alla verità,grazie a me e ad altri magistrati". Lo ha detto il pm Di Matteo,in audizione al Csm, riguardo alle indagini sull'uccisione di Paolo Borsellino da parte della mafia. "Non è giusto che questi magistrati siano oggi accostati a depistaggi,è un' accusa strumentale a chi non vuole che si vada avanti", ha aggiunto. E "non è vero che in ...