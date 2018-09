BOOM! Temptation Island Vip | Nicolò ‘torna’ da Nilufar | per Valeria Marini lei si è

davidemaggio

: #BOOM Nicolò Ferrari si (ri)avvicina a #Nilufar. Valeria Marini non ha dubbi: la tronista si è pentita di aver scel… - fabiofabbretti : #BOOM Nicolò Ferrari si (ri)avvicina a #Nilufar. Valeria Marini non ha dubbi: la tronista si è pentita di aver scel… - davidemaggio : #BOOM! #TemptationIslandVip: Nicolò 'torna' da Nilufar, per Valeria Marini lei si è pentita di aver scelto Giordano… - nonstop9981 : BOOM! Stefano Bettarini nudo a Temptation Island Vip – Video esclusivo | -

(Di lunedì 17 settembre 2018)Vip Tra l’ex tronistaAddati e il tentatore, suo corteggiatore a Uomini e Donne,Ferrari c’è (ancora) intesa. DavideMaggio.it è in grado di mostrarvi con un video in anteprima esclusiva cosa è accaduto aVip -al via domani sera in prima serata su Canale 5- tra i due all’insaputa del fidanzato Giordano Mazzocchi.si cercano e si trovano. Basta una banale richiesta di lei (“Ferrari! Decaffeinato corto”) per avvicinarli e ’strappare’ qualche confidenza. Dopo le esterne a Uomini e Donne non è certo la prima volta che i due si confrontano, ma ora lei gli parla da fidanzata e sembra lamentare qualche mancanza nella sua nuova vita sentimentale. Attenzioni che, manco a dirlo, saprebbe darle.: “Ad una come me basta proprio poco”: “Per ...