Bologna | esperti da tutto il mondo per studiare il Frankenstein di Mary Shelley

Obesità infantile - educare per prevenire : a Bologna il convegno nazionale con professori - medici ed esperti del settore : Secondo una recente mappatura realizzata dal Joint Research Centre della Commissione Europea il 31% dei bambini italiani soffre di Obesità, dato confermato anche dai risultati del WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), che ci ha inseriti all’ultimo posto col 21% di bambini obesi o in sovrappeso, pari a uno su cinque. Non va meglio in Europa dove su 9 Paesi è obeso 1 bambino su 3. Uno scenario preoccupante che ha portato ...