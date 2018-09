Boldrini | Salvini dovrebbe condannare sidaco che mi augurò stupro

Boldrini : "In tribunale contro chi mi augurava lo stupro". E poi sfida Salvini : 'Oggi sono a Savona per il processo nei confronti di Matteo Camiciottoli, il sindaco della Lega che circa un anno fa mi aveva augurato di essere stuprata per farmi 'tornare il sorriso'. Non è facile ...

Michelle Bachelet - ONU “in Italia razzismo e violenza”/ ‘Nuova Boldrini’ vs Salvini : chi è ex presidente Cile : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:12:00 GMT)

Matteo Salvini - avviso di garanzia per la Diciotti : 'Adesso Saviano - Boldrini e Mannoia...' : ' Laura Boldrini , Roberto Saviano , Chef Rubio , Fiorella Mannoia staranno festeggiando'. Matteo Salvini è ironico nella sua diretta Facebook con cui ha annunciato di aver ricevuto l' avviso di ...

Lega condannata - Laura Boldrini attacca Salvini e si rende ridicola : ha scoperto che esistono gli italiani : Laura Boldrini non ha resistito alla tentazione di cavalcare l'onda delle polemiche dopo la sentenza del Tribunale del Riesame di Genova contro la Lega. Eccitata al di là di ogni decenza, l'ex ...

Boldrini a Salvini : “Condividi bufale - vuoi cambiare nome alla Lega per non restituire 49 mln” : Scontro sui social tra l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Boldrini commenta un post di Salvini su di lei: "Sei ministro dell’Interno e condividi bufale. Non ho indicato nomi per la lista unitaria di sinistra. Sei tu che vuoi dare un nuovo nome alla Lega, per non restituire i 49 milioni che avete intascato”.Continua a leggere

Laura Boldrini - in Libia scoppia la guerra e lei ne approfitta per attaccare Salvini : Migranti, migranti, migranti. ... Laura Boldrini pare un disco rotto. Non parla o non sa parlare d'altro. Anche nelle ore drammatiche del riesplodere del conflitto armato in Libia , l'ex presidente ...

“Promette bene”. Salvini punzecchia la Boldrini per il suo nuovo progetto politico alle elezioni Europee : Nei giorni scorsi qualche avvisaglia si era ‘registrata’. E Laura Boldrini vuole provarci davvero. L’ex Presidente della Camera, in aperto contrasto con l’attuale esecutivo, nei giorni scorsi ha lanciato una provocazione via social. Unire le forze del centrosinistra sotto un unico simbolo. È questa la proposta che arriva dalla Boldrini secondo cui le: “Forze del centrosinistra debbono cogliere l’eccezionalità del ...

Laura Boldrini - Salvini riesce a fare un miracolo : 'Stavolta io sto con il ministro' : Laura Boldrini , ogni tanto, ne azzecca una. Oggi l'ex presidente della Camera solidarizza, su richiesta, con Matteo Salvini. 'Ogni giorno mi batto contro il razzismo, contro i metodi violenti e ...

Matteo Salvini - l'appello a Renzi - Boschi e Boldrini : 'Cosa rispondete davanti a questo gesto vigliacco?' : Quello che inneggia a piazzale Loreto contro Matteo Salvini è solo uno dei tanti visti durante la manifestazione di ieri a Milano, quando qualche migliaio si è radunato in piazza san Babila per ...

Salvini chiede solidarietà a Renzi e Boldrini : condannate chi mi augura la morte? : Roma, 29 ago., askanews, - Matteo Salvini chiede la solidarietà a Matteo Renzi, Laura Boldrini e Maria Elena Boschi, anche se evidentemente senza contare troppo su una risposta positiva. Su twitter il ...

Fighetti sanbabilini - Boldrini e... Tutti in piazza vs Orban-Salvini : Orban da Salvini e rispuntano fuori i sanbabilini. Ci sono Tutti, ma proprio Tutti. La sciura imbruttita con.... Segui su affaritaliani.it

"Grazie a lei voto Lega". La Boldrini sbertucciata al corteo anti-Salvini : Il volto di Laura Boldrini è tra l"incredulo e il sorpreso. Pensa di avere di fronte un ammiratore, ma si sbaglia. L"intrepido "contestatore" ha un cellulare in mano e sta registrando un video che in breve tempo farà il giro dei social network. Ed è una presa in giro per l"ex presidente della Camera che sta infiammando i social network.Siamo in piazza San Babila a Milano. Qui si sono radunati i manifestanti contro l"incontro in prefettura tra ...

Laura Boldrini - il corteo contro Orban e Salvini le fa perdere la testa : come si fa fuori da sola : ... cominciando a fantasticare su possibili trionfi futuri: 'Le forze del centrosinistra debbono cogliere l'eccezionalità del momento e affrontarlo con un'iniziativa politica inedita, già dalle prossime ...