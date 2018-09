Boldrini in tribunale a Savona contro il sindaco leghista che le augurò di essere stuprata

Laura Boldrini - in tribunale a Savona : 'Che ne pensa Salvini del sindaco che mi augurò lo stupro?' : Le aveva augurato di essere stuprata, per farle tornare il sorriso. Ora Matteo Camiciottoli, sindaco della Lega di Pontinvrea, paese in provincia di Savona in Liguria, è a processo. 'Oggi sono a ...