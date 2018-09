Bmw svela la sua prima monoposto da gara FOTO

Bmw R1200 GS : svelata l’incredibile moto che guida da sola [FOTO] : La nuova tecnologia sviluppata da Bmw apre inedite prospettive per la sicurezza e la tecnica moto ciclistica BMW moto rrad, in occasione del BMW moto rrad Techday 2018, ha presentato la sua prima moto autonoma. Nell’area test del gruppo BMW di Miramas, nel sud della Francia, una BMW R 1200 GS, muovendosi come per magia, ha fatto il suo primo giro davanti ai giornalisti presenti. Sviluppato dall’ingegner Stefan Hans e dal suo team, il ...

Bmw X3 e X4 - Svelati i primi dettagli delle versioni M : In occasione del weekend di gara del DTM al Nürburgring (7-9 settembre), la BMW ha portato in pista alcuni prototipi delle nuove versioni M delle X3 e X4. Le due Suv sportive sono state guidate sul circuito tedesco nei momenti di pausa tra le varie competizioni, mostrando al pubblico e a potenziali clienti il loro aspetto e il sound dell'ultima evoluzione del sei cilindri sviluppato dal reparto Motorsport di Monaco.Sei cilindri turbo e trazione ...

Bmw M2 - Svelata la M Performance Parts Concept : La BMW ha realizzato per il Festival of Speed di Goodwood la M2 M Performance Parts Concept. L'intento è quello di mostrare le potenzialità della propria linea di accessori ufficiali, aggiungendo ulteriori tocchi unici per creare un esemplare celebrativo. L'insieme degli interventi, grazie all'ampio uso della fibra di carbonio, ha permesso di ridurre di 60 kg la massa totale, aumentando allo stesso tempo la downforce per offrire maggiore grip in ...