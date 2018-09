Blitz del Nas nei negozi di Isernia | commercianti denunciati

Meraviglia Chelsea - la squadra di Sarri regala spettacolo : Blitz dell’Arsenal - ok il City [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

I deputati Fdi rubano la poltrona ai grillini - Blitz durante la maratona del Milleproroghe : Ore due di notte, maratona, di ostruzionismo, alla Camera per il decreto Milleproroghe . C'è chi dorme, chi molla lo scranno, gli occhi sono lucidi, qualcuno si accascia. La maggioranza gialloverde ...

I deputati Fdi rubano la poltrona ai grillini - Blitz durante la maratona del Milleproroghe : Ore due di notte, maratona , di ostruzionismo, alla Camera per il decreto Milleproroghe . C'è chi dorme, chi molla lo scranno, gli occhi sono lucidi, qualcuno si accascia. La maggioranza gialloverde ...

Sex dolls - Blitz della polizia municipale di Torino : chiusa la casa di piacere : La prima casa di piacere italiana con sex dolls rischia davvero di avere vita breve. Con un blitz a sorpresa, il comando della polizia municipale di Torino ha imposto all'attivita' la chiusura, almeno temporanea. Ma non c'è nessuna questione morale alla base del provvedimento, come si potrebbe inizialmente presupporre alla luce dei particolari servizi offerti dalla struttura. L'esercizio in tal senso è perfettamente legale, più che altro i ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 settembre : IL Blitz – Procura di Genova e Guardia di Finanza – Sequestrate le carte di Pharus - la società che potrebbe aver gestito parte dei 49 milioni : Genova – l’inchiesta La caccia ai soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo Rogatoria nel Granducato, magistrati e finanzieri cercano tracce di una parte dei fondi da sequestrare al partito del ministro dell’Interno di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Non possedendo l’iPhone, mi diverto sempre un sacco a origliare gli altri, sul treno o al bar, mentre interpellano Siri, l’assistente ...

Torino - scoperta casa a luci rosse delle sexy bambole : Blitz dei vigili : Sequestro delle bambole, contestazione di attività abusiva di affittacamere con denuncia per omessa comunicazione, in forma telematica all'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei nominativi dei clienti ...

“Abusiva!”. 80 euro per 30 minuti - chiusa la casa delle bambole hot. Non è in regola : il Blitz della Polizia Municipale : Una casa d’appuntamenti, la prima in Italia, dove al posto di donne e uomini in carne e ossa ci sono bambole di alta qualità. Ha aperto a Torino il 3 settembre, in un grande appartamento, la prima struttura della LumiDolls, la società catalana che offre intrattenimento ludico-sessuale con realistiche e realistici sex doll. Non si tratta di bambole gonfiabili, ma di manichini snodabili, e resistenti all’acqua, in elastomero ...

Casa delle 'bambole hot' - Blitz della polizia a Torino - : LumiDolls ha aperto la settimana scorsa. Dal blitz dei vigili è emerso che l'attività di ospitalità non è a norma di legge: i titolari sono stati diffidati dal continuare. Verifiche anche dell'ufficio ...

Torino - primo stop per la casa delle bambole hot (da 80 euro per 30 minuti) : Blitz di polizia e ufficio igiene : Appena aperta e già arriva uno stop. La polizia municipale di Torino e l’ufficio di igiene dell’Asl hanno chiuso LumiDolls, prima “casa di appuntamenti” con sex doll in Italia (e di cui vi mostriamo il video dell‘anteprima) che ha inaugurato una decina di giorni fa nel capoluogo piemontese. Agenti e personale sanitario hanno fatto un blitz: l’ipotesi è che ci sia stata un’attività abusiva di affittacamere e che la pulizia delle ...

Torino - Blitz nella casa delle sexy bambole/ Ultime notizie : attività non a norma di legge - controlli sanitari : Torino, blitz nella casa delle sexy bambole: attività non a norma di legge, in corso controlli sanitari. Le Ultime notizie: LumiDolls potrebbe chiudere i battenti(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:16:00 GMT)

Torino : Blitz della municipale nella casa delle bambole gonfiabili : blitz della polizia municipale e dell'ufficio di igiene dell'Asl da LumiDolls, la prima casa d'appuntamenti con bambole in Italia, che la scorsa settimana ha aperto alla periferia di Torino.Dai controlli è emerso che l'attività di ospitalità non è a norma di legge: si tratta di un esercizio abusivo dell'attività di affittacamere. I titolari verranno diffidati dal continuare. Sono in corso i controlli del ...

Blitz nelle scuole salernitane del gruppo segreto Mondo Vero : Il Mondo Vero si è fatto notare precedentemente per attività simili all'Università di Salerno, in altre scuole della Provincia, sul litorale di Capaccio-Paestum, in occasione del Meeting del Mare a ...

Mafia - Blitz della polizia a Foggia contro clan Perna : La polizia di Foggia, insieme a quella di Bari e del Servizio centrale operativo, sta eseguendo una vasta operazione, coordinata dalla Dda di Bari, nei confronti di appartenenti al gruppo criminale ...

Mafia - Blitz della polizia a Foggia contro clan Perna : La polizia di Foggia, insieme a quella di Bari e del Servizio centrale operativo, sta eseguendo una vasta operazione, coordinata dalla Dda di Bari, nei confronti di appartenenti al gruppo criminale facente capo al pregiudicato Girolamo Perna. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), alla detenzione e porto di numerose armi da sparo, tutti aggravati dal ...